Facoltà a numero aperto 2020 2021: Psicologia, lista degli atenei ad accesso libero

Hai deciso di frequentare un corso die ti stai informando sulle opportunità formative nei vari atenei? Ognuno ha le proprie esigenze e mai come in questa fase è cruciale avere accesso a più informazioni possibili così da fare la scelta migliore, tarata sulle proprie possibilità e capacità.Sono tanti i corsi a numero chiuso con test, organizzati localmente dalle varie università. Se il numero chiuso è un ostacolo che hai deciso di non voler affrontare noi di Skuola.net abbiamo deciso di fare una lista di tutti i corsi di scienze e tecniche psicologiche che presentano solo unche, se non superato, prevede recuperi tramiteo che non ne prevedono affatto. Vediamo insieme la lista dei corsi di scienze e tecniche psicologiche senza test per l’anno 2020 2021, raccolti grazie all’elaborazione di Sole 24 Ore su dati AlmaLaurea sui corsi di primo livello.A Roma questo corso è il primo step del percorso formativo dello psicologo e prevede uno studio scientifico della persona, del comportamento e della mente per osservare l'individuo nel contesto familiare, sociale e lavorativo.Occorre partecipare a un test di ammissione logico attitudinale e gratuito a distanza giovedì 27/08/20 alle ore 15.Il corso in scienze e tecniche psicologiche dell’università di Urbino Carlo Bo è ad accesso limitato (250 posti) e l’ammissione viene regolamentata da un apposito bando. Si prevede il superamento di una prova scritta a risposta multipla su temi di cultura generale, capacità logiche e matematiche, conoscenze basilari di psicologia, filosofia e della lingua inglese. Nello stesso giorno della prova di ammissione è prevista anche la verifica dell’adeguatezza della preparazione iniziale che consiste in domande aperte su elementi culturali di base della psicologia.Il corso in questione prepara alla formazione di tecnici in grado di svolgere attività professionali libere e pubbliche nell’ambito della valutazione psicometrica, della gestione delle risorse umane, della prevenzione del disagio e della formazione, della comunicazione e della pubblicità. Gli studenti che vogliono immatricolarsi al primo anno non devono sostenere il test selettivo ma - dopo l’iscrizione - è prevista una verifica obbligatoria delle competenze in ingresso finalizzata a colmare eventuali debiti formativi iniziali, con appositi corsi gratuiti organizzati dall’Ateneo.Il corso mira a sviluppare competenze professionalizzanti fornendo una solida base metodologica per gli studenti che intendono proseguire nella laurea magistrale e consente l’apprendimento delle conoscenze e delle competenze utili per affrontare le situazioni tipiche della psicologia individuale, sociale e del lavoro. Non è prevista alcuna prova né verifica delle conoscenze per accedere.Il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche è volto a fornire una ampia e solida conoscenza dei vari ambiti delle discipline psicologiche. In linea con gli orientamenti adottati dalla comunità scientifica e professionale degli psicologi in sede nazionale ed in sede europea, non fornisce la necessaria competenza per la pratica indipendente in psicologia. Non è prevista alcuna prova né verifica delle conoscenze per accedere.Il corso mira a formare un laureato in grado di coniugare il sapere scientifico proveniente dalla ricerca psicologica e dalle neuroscienze cognitive, con il sapere proveniente dal patrimonio umanistico delle scienze umane e dell'educazione, senza trascurare l'acquisizione degli strumenti tecnico professionali indispensabili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Non è prevista alcuna prova né verifica delle conoscenze per accedere.