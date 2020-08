Facoltà a numero aperto 2020 2021: Scienze Motorie, lista degli atenei ad accesso libero

Scienze motorie a numero aperto 2020 2021: tutti i corsi di laurea e le università

Università degli studi di Urbino Carlo Bo: Scienze motorie, sportive e della salute

Università degli studi di Enna Kore: Scienze delle attività motorie e sportive

Università telematica degli studi IUL: Scienze motorie, pratica e gestione delle attività sportive

Tempo di decisioni per chi vuole fare l’università e informarsi online è fondamentale, il primo step per capire quali sono lepiù indicate per ognuno. Ci sono parecchi atenei che prevedono il numero chiuso e una serie di test di ingresso selettivi che, seppur non su base nazionale come quello di Medicina, vengono organizzati localmente e possono prevedere l’esclusione.Il numero chiuso è un ostacolo che non tutti gli studenti sentono di voler affrontare quindi oggi noi di Skuola.net faremo una lista - grazie all’elaborazione di di Sole 24 Ore su dati AlmaLaurea sui corsi di primo livello in scienze motorie - delle. Quali sono e dove si trovano i? Ecco la lista.Il corso di laurea in Scienze motorie, sportive e della salute rappresenta la naturale evoluzione delle esperienze maturate nei precedenti corsi e nasce dall’esigenza di rispondere in maniera più adeguata ai significativi cambiamenti a cui la società è andata incontro negli ultimi anni, così come da una continua trasformazione delle attività professionali. Il corso in questione è ad accesso libero per un massimo di 400 studenti iscritti per ogni nuovo anno accademico. È prevista una prova di verifica della preparazione iniziale che non preclude l’iscrizione qualora non fosse superata.Il corso di laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive promuove l’acquisizione di conoscenze scientifiche avanzate nel campo del movimento umano, dell’esercizio fisico e dell’allenamento per la pratica di discipline sportive. A tutti i Corsi di laurea triennali e al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università di Enna si accede liberamente, essendo comunque in possesso dei requisiti richiesti, fino al completamento del numero massimo di immatricolazioni determinato per ciascun Corso. tutti gli studenti che abbiano ottenuto l’immatricolazione devono successivamente sottoporsi ad un test di valutazione delle condizioni di ingresso, nei giorni che saranno resi pubblici. Tale valutazione non ha finalità né di selezione né di esclusione. L’eventuale risultato negativo non pregiudica l’ammissione al Corso di studi ma, tuttavia, può comportare l’attribuzione di debiti formativi da colmare entro il primo anno di Corso.Questo corso online offre l’opportunità di acquisire conoscenze e competenze tecnico-sportive e in ambito manageriale. Si tratta di un percorso rivolto a chi ha una vocazione per la pratica sportiva. I corsisti hanno la possibilità di affrontare tematiche legate all’anatomia, alla biologia, alle tecniche da personal trainer e alle discipline di indirizzo. L’accesso è libero ferma restando la valutazione da parte di IUL di eventuali debiti formativi.