Facoltà a numero aperto 2020 2021: Lingue, lista degli atenei ad accesso libero

Lingue e culture moderne a numero aperto 2020 2021: tutti i corsi di laurea e le università

Università Gabriele D’Annunzio di Chieti Pescara: Lingue e letterature straniere.

Università degli studi di Napoli L’Orientale: Lingue e culture comparate; Lingue e culture orientali ed africane; Lingue letterature e culture dell'Europa e delle Americhe.

Università degli studi Suor Orsola Benincasa: Lingue e culture moderne.

Università degli studi di Ferrara: Lingue e letterature moderne.

Università degli studi di Trieste: Lingue e letterature straniere.

Università degli studi di Udine: Lingue e letterature straniere.

Università degli studi della Tuscia: Lingue e culture moderne.

Università degli studi di Roma La Sapienza: Lingue, culture, letterature, traduzione.

Università degli studi di Roma Tor Vergata: Lingue e letterature moderne; Lingue della società dell’informazione.

Università degli studi di Genova: Lingue e culture moderne.

Università degli studi di Pavia: Lingue e culture moderne.

Università degli studi di Macerata: Lingue e culture straniere occidentali e orientali.

Università degli studi di Urbino Carlo Bo: Lingue e culture moderne.

Università degli studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro: Lingue straniere e moderne.

Università degli studi di Bari Aldo Moro: Lingue, culture e letterature moderne.

Università del Salento: Lingue culture e letterature straniere.

Università degli studi di Cagliari: Lingue e culture per la mediazione linguistica.

Università degli studi di Enna Kore: Lingue e culture moderne (Lingue a scelte: europee, araba o cinese).

Università degli studi di Firenze: Lingue, letterature e studi interculturali.

Università di Siena: Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa.

Università degli studi di Perugia: Lingue e culture straniere.

Università degli studi di Padova: Lingue, letterature e mediazione culturale.

Se hai deciso di iscriverti ale vuoi capire quali sono quelli ad accesso libero stai leggendo l’articolo giusto. Per capire quale sia l’ateneo più adatto per le proprie esigenze, anche in base al criterio accesso libero o test d’ingresso, vediamo quali sono le università in cui occorre passare unatto a verificare le conoscenze base e che - se non superato - comporta una serie di OFA da recuperare nel corso dell'anno accademico.In nessun caso è previsto lo sbarramento all’entrata. Vediamo la lista di corsi lingue e culture moderne 2020 2021 ad accesso libero.Tutte le facoltà di lingue e culture moderne elencate di seguito prevedono un test d’ingresso per verificare le conoscenze che, qualora non superato con successo, non comporta lo sbarramento all’ingresso. Per capire come iscriversi a ogni corso occorre consultare il sito dell’università.