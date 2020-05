Testo ergomentativo: "Gli animali nei circhi"

Gli animali nei circhi

Ancora oggi nonostante l’ampia diffusioni di movimenti e associazioni a tutela dei diritti degli animali si assiste a spettacoli circensi che obbligano gli animali a compiere degli atti contro la propria volontà.Credo infatti che gli animali selvatici e gli animali in generale debbano essere lasciati liberi di esprimere il proprio istinto e non essere costretti in cattività.Innanzitutto è stato svolto uno studio dall’università di Padova che dimostra che gli animali selvatici, pur essendo stati allevati in cattività mantengono un istinto naturale che li rende imprevedibili. Non a caso qualche mese fa è uscito un articolo su un domatore che facendo le prove per lo spettacolo con delle tigri è stato azzannato da una di esse e successivamente ucciso dalle altre tre.Inoltre qualche anno sono andata al circo e dal volto degli animali si poteva vedere che non erano felici e lo show sarebbe stato bello, o addirittura meglio senza le tigri, i leoni, gli elefanti e le scimmie.Concludo dicendo che gli animali selvatici sono molto più belli da vedere nel loro habitat naturale piuttosto che obbligati a fare acrobazie e movimenti per far divertire un pubblico e che quindi dovrebbero essere aboliti gli animali nei circhi.