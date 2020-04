Roma - origini, Monarchia

Roma

Origine storiche di Roma

La fase della Monarchia

Agli inizi del I millennnio a. C. nel territorio dell’odierno Lazio, vivevano diverse popolazioni, tra cui i latini. Erano stanziati nell’area fra il basso corso del Tevere e i Colli Albani, dove fondarono numerosi villaggi.Le comunità latine erano indipendenti ma avevano due caratteristiche in comune:- la stessa lingua- i culti religiosi: il più famoso veniva celebrato periodicamente da alcune comunità ed è collegabile alle “Anfiizone” (leghe di città vicine e unite da un culto e un santuario comune)Tra il X e il IX secolo a.C. fra i Colli Palatino ed Esquilino esistevano dei villaggi di pastori e di contadini, ai quali si è potuto risalire attraverso resti di capanne.E’ dell’ VIII secolo a. C. una palazzita (muro di legno), i cui resti sono stati trovati sulColle Palatino, che circondava l’area di insediamento delle capanne. Questo significa che in questo periodo vari gruppi di capanne erano stati accorpati in uno solo.In questo secolo la tradizione colloca la fondazione di Roma - anno 753 a. C.L’ isola Tiberina offriva la possibilità di un facile guado del fiume (attraverso senza ponte) a coloro che devono passare da una riva all’altra. Proprio in quel punto dovevano passare Etruschi e Greci che si spostavano continuamente dalla Toscana alla Campania per scambiarsi i prodotti.Presso l’attuale Ostia c’erano numerose saline che erano molto produttive. Il sale veniva trasportato lungo il corso del Tevere ed i mercanti che lo portavano passavano nell’Isola Tiberina, dove lo scaricavano. In seguito, via terra, lo depositavano più a nord, negli Appennini.Tutt’oggi la via che collega l’Isola Tiberina con gli Appennini si chiama “Via Salaria”.Per questo motivo molta gente cominciò a fermarsi nell’incrocio delle due vie commerciali e qualcuno ha deciso di stabilirsi nella zona che, da semplice frazione, diventò un centro abitato (Roma) sempre più grande.Le persone che vivevano nell’isola vanno ad abitare sopra ai colli, poiché a valle la zona era paludosa e malsana: in questo modo i colli sono diventati il simbolo di Roma:Palatino, Esquilino, Celio, Quirinale, Viminale, Campidoglio, Aventino.dal 753 al 509 secolo a. C. la tradizione ritiene che in questo periodo avrebbero governato sette Re. E’ un numero inverosimile perché due secoli e mezzo sono troppi per soli 7 Re.