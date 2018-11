Cezanne, Paul - Postimpressionismo geometrico

Paul Cezanne

Casa dell’impiccato a Auvers (non lontano da Parigi)

Castello di Medan

I giocatori di carte

Tavolo da cucina

Nato in Provenza nel 1839 e dove anche muore nel 1906.Soggiorna a Parigi nel ’60 e ’70 dove conobbe gli impressionisti e impara a lavorare “en plein air” e con le macchie di colore.Sviluppo razionale geometrico: geometrizza tutto, usa una pennellata regolare a mattoncino e crea composizioni ragionate. Non vuole l’apparenza ma la sostanza delle cose rese in modo geometrico.Usa una macchi a “mattoncino” regolare e densa (materica) e pochi colori, come l’ocra, il verde, l’azzurro e l’arancio.Affermava di dipingere con “occhio e cervello” ricercando “la geometrica solidità delle cose”.1872-73 55x66Esposta alla prima mostra impressionista.“En plein air”Il quadro non è molto lontano dall’impressionismo ma è troppo definito e ragionato.Composizione equilibrata con il giusto punto di vista.Cezanne da più spazio all’architettura che alla natura perché è più geometrico. La casa è volume, massa, sostanza, forma solida e regolare.Macchia veloce ma più ampia, organizzata e pastosa.Gamma cromatica limitata come ocra, verde e azzurro.Inizia già a superare l’impressionismo.1879-81Tipica sua pennellata.Composizione equilibrata di linee orizzontali intersecate da quelle verticali, a ”griglia”.Pochi colori e tanta geometricità.Le parole d’ordine di questo quadro sono: ordine, solidità geometrica e regolarità.Gli alberi sono inclinati per dare movimento.Olio su tela 47x57 1890-92 Museo d’OrsayDi impressionista vediamo il tema (anche se sono due persone comuni in osteria), il taglio fotografico e il disegno dal vero.Composizione molto ordinata (bottiglia, schiena e mani)Colori: ocra, marrone, arancione.Figure bloccate, ferme e geometrizzate.Pennellata regolare ma omogenea.Olio su tela 1889 66x81 Museo d’OrsayNatura morta di piccolo formato.Impressionismo – taglio fotografico e molta luceTanti punti di vista come nelle stampe giapponesi e anticipa il cubismo.Regolare – geometrica – rigida.Pennellata amalgamata.