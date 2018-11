Liceo Tasso, le motivazioni dell'occupazione fanno il giro del web

Continua l’ondata di occupazioni nelle scuole della Capitale. Dopo gli studenti del Mamiani, del Virgilio, del Socrate, del Righi e dell’Albertelli, dal 20 novembre ad occupare sono quelli del Tasso, storico liceo classico di Roma. Un’occupazione che a differenza delle altre, però, sta ricevendo una certa attenzione mediatica. Il motivo? A colpire sono le motivazioni che hanno spinto gli studenti ad interrompere il normale svolgimento dell’attività didattica.

Già dalle prime righe del comunicato con il quale i ragazzi del Tasso hanno spiegato le motivazioni che li hanno spinti ad occupare è chiara“In primo luogo – si legge nel comunicato – esprimiamo il nostroRibadiamo ancora oggi con forza che il sistema configurato a scaglioni progressivi debba essere il tratto fondamentale del sistema di tassazione". I ragazzi poi, punto cardine della politica del Movimento 5 Stelle “Ribadiamo anche energicamente come la Repubblica Italiana sia fondata, come si evince dal primo articolo della nostra Costituzione, sul lavoro e sulla dignità del lavoratore.“In secondo luogoDecreto che in malafede confonde la sicurezza nelle scuole conTutto questo attuato al costo di investimenti molto onerosi che potrebbero essere indirizzati alla risoluzione dei veri problemi della sicurezza”. I ragazzi del Tasso chiedono sì di avere una scuola sicura, che li protegga, ma non secondo le modalità previste dal decreto voluto dal Governo esponendo in modo netto le loro ragioniuna scuola è sicura quando è in tutto e per tutto a norma". Intervengono poi anche sulla questione Condono “Inoltreennesima manovra che finisce per nutrire una criminalità fin troppo presente nel nostro Paese. Esso stabilisce un prezzo alla legalità, permettendo ai più abbienti di agirarla con facilità e con il favore della legge. Riteniamo parimenti che si tratti di una ‘mazzetta’ richiesta dallo Stato”Nelle motivazioni che hanno spinto i ragazzi all’occupazione rientra ancheal centro delle politiche del Governo. “Ci schieriamo altresì contro alla demagogia del governo Gialloverde, che continuamente strumentalizza e demolisce la solidarietà umana, trasformando in criminali coloro che cercano di dare dignità a tutti. Dignità alla vita di migranti, esseri umani, che, fuggendo da guerre, povertà, fame, passano poi come capri espiatori di tutti i mali del Paese. Esprimiamo quindi la nostra vicinanza al sindaco Mimmo Lucano, ed al centro Baobab (come alle altre strutture occupate prese di mira dalla 'Giustizia'). Una presa di posizione, quella degli studenti, che vuole essere un messaggio rivolto a tutti “Con questo atto forte e decisoil proprio dissenso alle politiche esecutive portate avanti dal governo ed in particolare dal Ministero degli Interni. Con quest'occupazione noi studenti del Tasso,e a noi studenti stessi: riteniamo infatti che il cambiamento sia nel dare dignità al lavoro, nel rendere valore alla vita umana, nell'investire sull'efficienza delle strutture sanitarie, e dei trasporti: il cambiamento è nell'investimento sulla Scuola Pubblica".Un’occupazione che dagli studenti non è certo vissuta come un periodo di vacanza, come spiegato nel comunicatotenuti da studenti universitari e da professori”. Gli studenti poif “Allarghiamo inoltre l'invito ai docenti del liceo Tasso, ad aderire alla nostra azione. EssiC’è quindi la volontà da parte dei ragazzi, una novità certamente, di far partecipare alle loro attività anche i loro docenti. “Non intendiamo infatti – concludono i ragazzi - questi giorni come un buco di tempo in cui riposarci,fondata sullo scambio tra di noi e sulla cultura portataci dai docenti”.