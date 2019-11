Black Friday 2019, il regalo di Skuola.net che farà felici tutti gli studenti

Un’offerta perfetta sia per la scuola che per l’università

Il Black Friday di Skuola.net|Ripetizioni

BLACKFRIDAY19

Non solo tecnologia, abbigliamento, viaggi e gadget vari., il giorno degli sconti pazzi,, davvero utile, che guardi sul serio al futuro e di cui non pentirsi poco dopo averlo acquistato.. Perchéhanno pensato di dedicare ila tutti gli studenti e alle loro famiglie. Con un’offerta che durerà ben oltre il 29 novembre e che difficilmente si potrà rifiutare.Il mese di dicembre, infatti, per tantissimi ragazzi coincide con la resa dei conti. Per chi va a scuola, in queste settimane,, con gli ultimi compiti in classe e con le ultime interrogazioni prima delle feste di Natale. Per gli universitari, invece, si avvicina il momento di fare veramente sul serio: a gennaio. E che dire degli esoneri da svolgere alla fine delle lezioni, a ridosso delle Feste.Ed ecco che, proprio per chi deve recuperare il terreno perduto in una o più materie (ma anche per chi vuole semplicemente migliorare la propria preparazione), Skuola.net|Ripetizioni ha allestito: per tutti quelli che,, prenoteranno una lezione attraverso il portale ripetizioni.skuola.net ad attenderli ci sarà uno. Per averlo basterà inserire ilal momento del pagamento. Perché lo shopping compulsivo può essere deludente, un bel voto non lo sarà mai.