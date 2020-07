Università di Genova: sali a bordo e scopri l’offerta formativa dedicata al mare

Università di Genova: come diventare un professionista del mare

Il Centro del Mare: una delle migliori realtà al mondo nel settore

Università di Genova, l’offerta formativa dedicata al mare

Centro del Mare Università di Genova Diventa un professionista del mare Scopri tutte le lauree Clicca qui!

Ottenuto finalmente il, non sono pochi i maturandi che si sentono ancora indecisi su come proseguire gli studi. Se qualcuno però ha le idee totalmente confuse, altri invece - pur avendo ben chiaro in mente quale sia la loro passione - non sanno esattamente come far diventare i propri interessi un vero e proprio lavoro: per questo è così importante informarsi a fondo sull’offerta formativa dei diversi atenei.Il rischio, infatti, può essere scegliere un corso di laurea generico facendosi scappare l’occasione di specializzarsi su ciò che davvero si ama.Per chi ha sempre avuto il sogno di lavorare a stretto contatto con il mare, ad esempio, l’ Università di Genova - che può anche essere definita "Università del mare" - propone una serie di insegnamenti tutti a vario titolo legati al suo mondo:. Scopriamoli insieme.Diventare professionista del mare, per chi ha da sempre questa passione, è possibile. Tante sono le figure ricercate dalle imprese in questo ambito, purché abbiano sviluppato le competenze più utili. E non è un caso che. La Liguria è infatti la regione italiana in cuie offre le più importanti aziende cantieristiche del mondo, porti, aziende e studi professionali, aree marine protette, crocieristica, turismo. Il luogo ideale in cui studiare e sperimentare il mare, approfittando delle opportunità di impiego offerte dal territorio nel placement post-laurea.Il vero fiore all’occhiello dell’ateneo ligure è infatti il nuovo Centro del Mare dell’Università, con 400 docenti e ricercatori che svolgono didattica e ricerca sul mare, 5 percorsi di laurea triennale, 8 lauree magistrali e un dottorato di ricerca con oltre 20 borse e 6 curricula. Il Centro propone la più ricca offerta formativa a livello nazionale dedicata alle, e le sue attività collocano l’Università di Genova tra le migliori al mondo sui temi marittimi. Oltre a questi percorsi d’indirizzo, sono poi attivi altri più di 200 insegnamenti dedicati al mare, inclusi in molti altri Corsi di Studio dell’Ateneo.Ma c’è comunque da segnalare che l’Università di Genova offre una formazione ricca e completa in tantissime aree disciplinari. Conta infatti ben 130 corsi corsi di laurea, di cui 64 sono corsi triennali e 60 magistrali, più 6 corsi magistrali a ciclo unico.I 5 corsi di laurea triennali del Centro del Mare dell’Università di Genova danno la possibilità di specializzarsi in diversi ambiti del settore. Si va dal Design del prodotto e della nautica all’ Economia delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti ; per chi ama l’Ingegneria, inoltre, è possibile iscriversi a Ingegneria nautica o a Ingegneria navale . E’ possibile scegliere anche il corso di laurea in inglese Maritime science and technology , l’unico che prevede per l’anno 2020/2021 un test di accesso locale.Possibile poi proseguire con una delle 8 lauree magistrali ( Biologia ed ecologia marina Yacht design ) ed eventualmente continuare con un percorso di dottorato.si delinea così come il primo e più importante polo universitario dedicato a questi temi, punto di riferimento per tutti quegli studenti che sognano lavorare a stretto contatto con il mare diventando professionisti di alto livello.