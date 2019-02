Open Day IED: apri la porta verso il tuo futuro e lavora con la creatività

Tanti ragazzi in quinta superiore (e non solo) si stanno chiedendo ormai da mesi quale sarà il proprio futuro dopo la maturità. Anche se l’attenzione è tutta rivolta ai libri, ai voti e agli esami, questo è l’anno dei grandi quesiti: cosa farò da grande? Le mie passioni mi porteranno a lavorare e a guadagnare? Ebbene, la risposta a quest’ultima domanda è: sì! Certo, è necessario rivolgersi a una formazione d’eccellenza per ottenere successo, in qualsiasi ambito. E il mondo della creatività non fa eccezione. Anzi, per tutti quelli che hanno nel sangue la moda, il design, la comunicazione e le arti visive, e sono attratti da sempre da questi settori, la risposta è IED, Istituto Europeo di Design. Scopri il perché durante l’Open Day organizzato il prossimo 16 marzo nelle sedi in tutta Italia!

Open Day IED: apri la porta verso il tuo futuro

L’Open Day IED sarà organizzato in 7 sedi:. Un’occasione da non perdere per chi vorrebbe investire sulla propria creatività e farne la propria strada. IED, infatti, offre percorsi formativi di altissimo livello volti proprio a creare figure professionali qualificateIn occasione dell’Open Day, potrai conoscere a pieno l’offerta formativa IED declinata, e potrai ottenere tutte le informazioni utili per orientarti tra i vari percorsi, oltre che visitare la sede, gli spazi e i laboratori. Potrai avere un aiuto concreto a comprendere quale settore può essere più interessante per te, grazie a un. Insomma, grazie a IED potrai. Non a caso il visual scelto da IED ha come elemento in primo piano è "la porta": un oggetto che è anche il simbolo del “passaggio” da ciò che siamo a ciò che diventeremo grazie al talento, all’impegno e a una formazione di prim’ordine.

Open Day IED 16 marzo, gli appuntamenti da non perdere

Il 16 marzo, dunque, non prendete impegni se non con il vostro futuro: IED ti aspetta nelle sue sedi. Per partecipare, ricordati di iscriverti cliccando sul link della sede di tuo interesse:

IED MILANO - Via A. Sciesa, 4, via Cadore 2 e via Bezzecca, 5 - dalle 10.00



Lavorare con la creatività grazie a IED

IED ROMA - Via Alcamo, 11 - dalle 9.30 IED TORINO - Via San Quintino, 39 - dalle 13.00 IED VENEZIA - Palazzo Franchetti, Campo S. Stefano, S. Marco, 2842 - dalle 11.15 IED FIRENZE - Via Bufalini 6/r - dalle 10.00 IED CAGLIARI - Villa Satta - Viale Trento, 39 - dalle 10.30 IED COMO - Accademia di Belle Arti Aldo Galli - Via Petrarca, 9 - dalle 9.30La formazione che IED propone agli studenti è totalmente orientata al mondo del lavoro: basti pensare che, secondo i dati di placement dell’istituto,. Si raggiunge addirittura. I punti forza di IED sono il respiro internazionale dei corsi, alcuni dei quali erogati in lingua inglese o in lingua spagnola (il 30% degli studenti in Italia è di provenienza straniera), il metodo didattico, che punta sull’esperienza pratica e di laboratorio, nonché il rapporto con professionisti e aziende, con cui gli studenti collaborano già durante gli studi.Lavorare grazie alla propria creatività non è solo un sogno, ma una prospettiva concreta.

Scopri di più sull’Open Day IED del 16 marzo >>