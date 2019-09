“Onore al merito”: indossare la divisa è il tuo sogno? Ecco la borsa di studio che ti aiuta a realizzarlo

“Onore al Merito”, l’aiuto concreto per chi sogna di indossare la divisa

Soddisfatti e raggianti perché consapevoli che la borsa di studio ricevuta è un passo in avanti verso il loro obiettivo: vincere, riuscendo così ad indossare la tanto desiderata divisa. Protagonisti dell’evento che si è tenutol'11 settembre sono stati i circa 50 ragazzi, provenienti da tutta Italia, che grazie al loro impegno hanno vinto la prima edizione di ‘Onore al Merito’. I ragazzi presenti erano solo una parte degli oltre 170 vincitori di borse di studio totali e parziali.Il concorsoimpegnata da anni nel settore dell’orientamento allo studio e al lavoro,. La borsa di studio darà ai ragazzi la possibilità di frequentare gratuitamente i corsi organizzati proprio dalla Nissolino Corsi, realtà leader in Italia per la preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. Oltre a premiare i ragazzi, l’evento è stato anche l’occasione per presentare iPresenti all’iniziativa non solo, certamente i più emozionati, ma anche tanti giovani che vorrebbero intraprendere la carriera militare ma, come accade spesso, non sanno da dove iniziare.A dar loro le giuste indicazioni ci hanno pensatoSono stati loro a spiegare quanto sia importante l’orientamento, per informare correttamente i giovani su quelle che sono le loro opportunità future. Non potevano poi mancare le testimonianze di chi la divisa l’ha indossata,. Oltre a dare preziosi consigli ai ragazzi che dovranno affrontare i concorsi per entrare nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, hanno condiviso le loro storie personali mettendo a disposizione così la loro esperienza.Hanno partecipato all’evento anche, che - da padrone di casa - ha accolto i presenti lieto di ospitare un evento che ha messo al centro i giovani e il loro futuro, e, la quale ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto quotidianamente dagli appartenenti alle Forze Armate a alle Forze di Polizia.