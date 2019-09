Energia, Innovazione e Sostenibilità: scopri il Master che ti porta subito in azienda

Un Master unico nel suo genere

L’sono due tematiche che acquisiscono sempre più importanza nel mondo di oggi. Non stupisce quindi che siano stati tanti i ragazzi, tutti con una laurea in discipline scientifiche che hanno partecipato all’evento organizzato da Eni lo scorso 9 settembre presso il Centro Ricerche Eni di San Donato Milanese.L’occasione è stata, targato, basato proprio sui temi delle energie rinnovabili e sull’impiego delle nuove tecnologie. Unico nel suo genere non solo per quanto riguarda le conoscenze e le competenze fornite, ma anche perché non ha un costo, anzi, offre la possibilità di ricevere uno stipendio durante tutto il percorso di studi!Al momento dell’ammissione al master, infatti, i ragazzi firmano un contratto di Apprendistato di terzo livello, quindi di Alta Formazione e Ricerca.Oltre ad illustrare ai ragazzi, le sue peculiarità e tutto ciò che riguarda i criteri e le modalità di iscrizione (la scadenza per inviare la domanda è fissata per l’8 ottobre), ai ragazzi che hanno partecipato all’evento è stata data anche la possibilità di fare un vero e proprio tour guidatoI giovani hanno quindi potuto vedere da vicino, scoprire i temi di Ricerca portati avanti e allo stesso tempo conoscere alcuni dei professionisti di cui si avvale l’azienda. Questi ultimi hanno spiegato cosa i candidati praticamente andranno a fare se riusciranno a frequentare il prestigioso Master. Durante l’evento non sono mancati anche momenti ricreativi come quello del gaming, utile a testare, giocando appunto,L’evento si è concluso con l’aperitivo finale in cui i ragazzi hanno avuto modo di incontrare gli studenti attualmente impegnati nel percorso di studi offerto da Eni e scambiare con loro curiosità e domande. Una giornata di orientamento completa e certamente utile per tutti coloro che sono intenzionati a dare il loro contributo all’innovazione del mondo energetico per un futuro più sostenibile. E quale miglior modo se non quello di frequentare il