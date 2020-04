Ingegneria Digitale: la laurea che ti apre le porte del mondo del lavoro

Ingegneria Digitale ELIS e Politecnico di Milano: laurea, certificazioni e tirocinio in un unico percorso

Fonte foto: ElisSfatiamo un mito:non è una disciplina fatta solo di numeri, anzi, lascia molto spazio alla creatività! Le nuove tecnologie, infatti, sono in continuo mutamento e la capacità di innovare è un requisito essenziale per chi decide di dedicarsi a questa professione. Se sei uno studente dinamico, innovativo e sei attratto dagli strumenti che la rete offre ma non sai come far diventare questa passione una professione, grazie al, nato dalla collaborazione con ile con il supporto delle varie imprese che aderiscono al, potrai acquisire non solo una, titolo di studio di prestigio a livello mondiale, ma ancheFinalizzato all’inserimento nele orientato verso una formazione umana e professionale, il percorsoè unico nel suo genere., realtà educativa non profit con sede a Roma, mette al centro la. Uno dei suoi punti forti, infatti, oltre alle attività della Scuola Professionale nel campo dell’industria e dell’artigianato e della Scuola dell’Ospitalità per il settore alberghiero ed enogastronomico, è l’attenzione versoIl corso di laurea della Digital University assicura, dunque, una formazione accademica di eccellenza e conta lezioni online die sessioni di approfondimento con, con la possibilità di alloggiare presso le. Si può quindi ottenere una laurea al Politecnico di Milano anche se abiti a Roma. Sei esperienze si fondono in un unico percorso, ecco quali:Il tasso di placemente tutti gli studenti lavorano perEcco alcuneche hanno inserito recentemente gli ex-allievi: St Microelectronics, Soldo, Accenture, SoftLab, Almaviva, Engineering, NTT Data, Gruppo Ferrovie dello Stato, Cefla, Business Integration Partners, Indra.Ogni anno sono più dia cui lavorano gli studenti nel corso del secondo semestre. Oltre la metà degli studenti è in linea con gli esami nonostante il tempo dedicato al lavoro.Sergio Parisi, ex allievo, ora Junior Consultant e Software Developer di NTT DATA Italia ha definito l’esperienza “fantastica – perché - travolto da mille emozioni, nuove cose mai viste, processi aziendali, situazioni che non avrei mai immaginato”.L’ammissione al corso è subordinata. Per candidarti o avere semplicemente maggiori informazioni relative al corso universitario compila il seguente modulo online . Chi supera il test potrà decideree contribuire ai costi della sola attività didattica. La formula college comprende, dunque, vitto, alloggio e attività didattiche e ogni anno vengono messe a disposizione delle Prenota il tuo Open Day virtuale e non appena sarà possibile, viste le misure restrittive dovute all’emergenza coronavirus,e scoprire la nostra realtà educativa.Puoi consultare anche la pagina della Digital University