Digital Open Day | ESCP presenta “Come scegliere la laurea giusta dopo la Maturità 2020?”. Live Skuola Tv 3 giugno ore 16.00

da affrontare dopo aver portato a casa il diploma non è certo semplice, ancor meno se, come sta accadendo in questi mesi, tutte le consuete attività di orientamento universitario sono state annullate causa Covid-19. Ma da una difficoltà può nascere una opportunità! Infatti noi di Skuola.net abbiamo deciso di organizzare iovviamente trasmesse via web.Il primo di questi nuovi incontri ospiterà ESCP che permette ai suoi studenti di effettuare un percorso di studio a carattere internazionale! L’appuntamento è perI parametri standard sui quali ci si basava per scegliere una università sono rapidamente stati stravolti, così come sono cambiate ancora le competenze richieste dalle aziende. In un contesto di cambiamenti repentini sono le competenze trasversali, le cosiddettenonché il corretto utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologiaSono solo alcuni dei temi che affronteremo durante l’evento live del 3 giugno grazie al supporto di Chiara Succi e Cécile Marquet, rispettivamente Docente di Organizational Behavior presso ESCP e BSc Admissions & Recruitment Manager, presso il campus di Torino. Sì, perchénata nel 1819, ha ben 6 sedi sparse in tutta Europa. E’ presente infatti anche a Berlino, Londra, Madrid, Parigi e Varsavia ed èMa ilnon si esaurisce con la presenza in più Paesi. Gli iscritti hanno la possibilità, più unica che rara, diE proprio questa peculiarità, insieme alle altre che presenteremo nel corso dell’appuntamento, ha permesso a ESCP Business School di raggiungere numeri di cui andar fieri: oltre 140 alleanze accademiche strette in 47 diversi paesi in Europa e nel mondo, ePiù di 160 poi i docenti, di 30 nazionalità differenti, impegnati in ESCP. In ultimo, ma non certo per importanza, è il dato che riguarda gli sbocchi professionali: ilUna realtà, quella di ESCP Business School, che permette davvero di affrontaree alla crescita personale attraverso il confronto con luoghi e culture differenti dalla propria. Vorresti saperne di più? Al Digital Open Day parteciperà anche una studentessa di ESCP, che saprà certamente evidenziare tutti i vantaggi che hanno i ragazzi che decidono di intraprendere questo percorso di studi.Fiore all’occhiello della ESCP Business School è il Bachelor in Management, programma di studi che permette agli studenti, alla fine dei tre anni trascorsi in giro per l’Europa, dii leader del domani, pronti a prendere complesse decisioni in ambito manageriale. A livello didattico il percorso di studi dà la possibilità agli studenti dioltre che allenare econ un metodo che non dimentica l’importanza dell’approccio umanistico anche in un percorso economico-manageriale. Fondamentali poi ioltre a fornire ottime opportunità di inserimento. Le competenze acquisite durante ilriguardano diversi ambiti disciplinari: dalla finanza alla matematica, dall’economia al diritto, ma anche statistica, psicologia e sociologia solo per citarne alcune. Dopo aver terminato i tre anni previsti,mentre il restante 33% ha scelto di continuare il proprio percorso di studi. Inoltre, è bene sapere chenella classifica del Financial Times è 2° al mondo per il Master in Finanza, 5° per il Master in Management e 14° tra gli Executive MBA. Se ESCP Business School ti incuriosisce, durante il Digital Open Day ti spiegheremo come poter effettuare l’iscrizione al prossimo anno accademico.Insomma se sei un maturando e pensi che le conseguenze dell’emergenza Coronavirus stiano influendo in modo negativo sul tuo orientamento universitario perché non puoi partecipare fisicamente alle classiche giornate di orientamento, non temere. Ci pensa Skuola.net con ia venire in tuo soccorso. Ricorda quindi che non puoi assolutamente perdere ilIn studio, in veste di conduttori, ci saranno Daniele Grassucci e Carla Ardizzone, rispettivamente direttore e co-founder di Skuola.net e caporedattore di Skuola.net. Saranno loro ad interagire con gli ospiti della