ESCP, una Business School tra le migliori 10 in Europa che parla la lingua delle aziende

ESCP, studia in 3 diversi paesi e metti subito in pratica quello che hai imparato

Bachelor in Management ESCP: offerta formativa e ammissioni

ESCP, la Business School nella top 10 delle classifiche internazionali

ESCP, lezioni in formula blended per fronteggiare l’emergenza sanitaria

ESCP Business School Inizia a realizzare i tuoi sogni Clicca qui! Clicca qui!

Se sei arrivato quasi alla fine del tuo percorso scolastico, nonostante tutte le difficoltà dell’ultimo anno, è l’ora di ricominciare a sognare, progettando il tuo futuro con entusiasmo. Stringi ancora i denti per qualche mese, perché in seguito arriverà il momento di fare qualcosa di concreto per il tuo domani. E se ti dicessimo che, in un ambiente internazionale, con la possibilità di- una l’anno tra Berlino, Londra, Madrid, Parigi e Torino - e trovare lavoro subito dopo la laurea? Se sogniè la scelta che fa per te.In questo articolo ti illustreremo tutto ciò che c’è da sapere per iniziare a realizzare le tue aspirazioni.: nasce infatti nel 1819 e ha ben 6 sedi sparse in tutta Europa. E’ presente aed è riconosciuta dal. Il, equiparato a una, ha una forte peculiarità: dà infatti la possibilità agli iscritti di. Il primo anno, è possibile scegliere tra; per il secondo anno,; per il terzo anno,. Tutti i campus si trovano nelle zone centrali delle città e qui, oltre a seguire le lezioni, gli studenti trovano tantissimioltre che eventi e attività, culturali e sportivi, organizzati dai club e dalle associazioni studentesche. I corsi sono erogati ine, nell’Anno Accademico 2020-2021, sono state ben 43 le diverse nazionalità rappresentate in classe, con un’età media di circa 20 anni.Dopo il Bachelor è possibile decidere se inserirsi subito nel mondo del lavoro o se continuare a studiare e specializzarsi: in ESCP è possibile trovare un’offerta formativa completa,. Qualche dato sugli sbocchi professionali? Il 64% degli studenti del Bachelor ha iniziato a lavorare dopo la conclusione dei 3 anni forte delle esperienze pratiche vissute durante il triennio, mentre il 33% ha preferito continuare con un Master specializzato dopo il conseguimento del titolo.Formare i, veri e propri esperti in gestione aziendale preparati a prendere complesse decisioni in ambito manageriale: questo è l’obiettivo del. Il percorso di studi, infatti, dà la possibilità agli studenti di apprendere al meglio gli argomenti studiati combinando teoria e pratica, grazie a lezioni e workshop, ampliando nel contempo le proprie soft skills, con una didattica dall’approccio interdisciplinare che combina competenze di tipo economico-manageriale e di tipo umanistico. Gli studenti toccano con mano il mondo del lavoro attraverso i, obbligatori ogni anno, che offrono loro ottime opportunità di. Le materie affrontate durante il percorso diriguardano diversi ambiti disciplinari:. Oltre alla conoscenza puntuale delle più importanti. Per, è necessario inoltrare lacompilando il form sul sito https://lp-turin.escp.eu/it/laurea/bachelor-in-management-bsc/. Dopo l’application online, la seconda fase riguarda undurante il quale verranno valutati motivazione, attitudine e profilo accademico. I requisiti per l’ammissione sono, esperienze extracurriculari e internazionali verranno considerate come un plus.Il valore dell’offerta formativa ESCP è riconosciuta anche dalle. Nel 2020, infatti,. Ancora migliore la posizione nei ranking nazionali dei Paesi in cui è presente con i suoi sei campus: prima in Germania e Polonia, seconda in Italia, Regno Unito e Spagna, quarta in Francia.Per quanto riguarda nel dettaglio l’offerta formativa, l’Executive MBA vede la Scuola al 7° posto a livello globale; il Master in Management, 6° al mondo e primo in Italia; ESCP si posiziona, inoltre, seconda tra i migliori Master in Food and Beverage Management selezionati da Eduniversal.Ma quali sono? Ebbene, ESCP emerge sotto il profilo della “Diversity”, ovvero, l’83% è internazionale e il 100% possiede un dottorato. Nonché per la, e per il: parliamo di un +78% di crescita dello stipendio per i manager che hanno frequentato l’Executive MBA (con salario medio di circa 272.800 dollari, pari a circa 225.000 euro), e di un primo stipendio medio di circa 70mila euro, 85mila dollari, per gli studenti del MIM appena usciti dal programma. I settori di inserimento degli studenti spaziano dall’Investment banking (UBS, UniCredit), alla consulenza (BCG, McKinsey), l’ambito tecnologico (Google, Facebook, TikTok) e i prodotti di largo consumo (Ferrero, Barilla) o il lusso (LVMH, Gucci) per citarne alcuni.Lasi è dimostrata pronta adpuntando su digitale e innovazione, concon la possibilità di interagire in diretta, come se si fosse in aula. L'Anno Accademico è ripartito questo autunno, infatti, con un nuovo assetto e lezioni erogate in una, che integra presenza fisica e formazione in modalità virtuale. Per garantire le misure di distanziamento sociale e fronteggiare le restrizioni di mobilità, ESCP ha infatti introdotto un approccio alla didattica ibrido, ridisegnando i diversi percorsi di studio per non far mancare agli studenti, anche a distanza, il dialogo e lo scambio con i docenti.Il, mentre il restantecomposte in media da 28 studenti ciascuna in aule ampliate e implementate con tecnologie che consentono, a chi non può assistere di persona di seguire le spiegazioni e di interagire con docenti e compagni.I corsi potranno essere frequentati virtualmente fino a quando saranno in vigore le norme introdotte per contenere la diffusione dell’epidemia. A questo proposito ai soli iscritti al Master in Management è stata data la possibilità di frequentare l’intero anno accademico completamente in remoto grazie all’attivazione di una classe dedicata. E’ stato inoltre allestito uno studio di registrazione attrezzato, per garantire la qualità delle lezioni online.