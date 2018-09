Master Post-Diploma ICT: partecipa all’Open Day, puoi ottenere una borsa di studio

Ti sei appena diplomato e non sai ancora cosa farai dopo la scuola? Se sei indeciso tra l’opzione lavoro e l’opzione università, un master post diploma può essere la scelta perfetta.

Per le ragazze e i ragazzi che mirano a lavorare nell’ambito dell’Information Technology, il Master post-diploma ICT di Elis permette di avere accesso a una formazione di qualità completata da stage retribuiti in azienda.

Perché scegliere il Master post-diploma ICT di Elis?

La garanzia di una formazione in aula con docenti e professionisti del settore

Il rilascio di certificazioni ICT industriali riconosciute a livello nazionale e internazionale

Stage retribuito in prestigiose aziende partner

Dato di placement delle precedenti edizioni del 98,6%

Come sono organizzati i Master post-diploma ICT di Elis?

Quali sono i master disponibili e a chi sono rivolti?

Master in Reti e Sistemi – certificazioni: Cisco CCNA (certificazione 200-120), Fondamenti di Unix Oracle Solaris (Certificazione Oracle Solaris System Administrator), Fondamenti di GNU/Linux (Certificazione LPI 101), VMWare vSphere (Certificazione VCP-DT)

Master in Sviluppo e Applicazioni – certificazione: Oracle Java SE Programmer Certified Professional Exam

Come partecipare all’Open Day dei master Elis?

Innanzitutto perché basta partecipare all’per concorrere alle– sia a copertura totale che a copertura parziale – messe a disposizione daper frequentare i suoi percorsi formativi. Inoltre il valori aggiunti che questo master garantisce sono molteplici:I master sono co-progettati con leproprio in relazione alle esigenze occupazionali che emergono dal mercato del lavoro. L’obiettivo è quello di formarerispetto alle richieste del mercato IT.La durata complessiva del master è di: una prima fase di formazione in aula della durata di 5 mesi e una seconda fase di working experience retribuita di minimo 4 mesi in azienda. Il master prevede undal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.I master sono due e sono in partenza da ottobre e novembre 2018. Nello specifico le proposte sono:La formazione offerta è orientata aled è il cardine attorno a cui si sviluppa tutta l’esperienza. Una volta acquisita una o più certificazioni sarà possibile accedere alla successiva fase pratica di perfezionamento in azienda.Ilè rivolto a tutti i giovani diplomati o laureati che mirano a sviluppare specifiche competenze nell’ambito ICT come la programmazione e la sicurezza informatica.Per entrare a far parte anche tu del percorso di Elis, e diventare un professionista completo e “ready to work”, nelle aziende partner, partecipa all’Open Day.Per candidarti a uno degli Open Day basta cliccare qui L’iter per la selezione dei candidati prevede test psicoattitudinali e colloqui individuali. La selezione avrà luogo a Roma, presso la sede Elis in via Sandro Sandri, 81.

Clicca qui per candidarti >>