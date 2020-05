Master post diploma ICT e industria digitale: la scelta per entrare subito nel mondo del lavoro

Master post diploma ICT e Industria digitale ELIS: il 99% lavora entro 6 mesi

Master ICT Reti e Sistemi : percorso progettato con l’obiettivo di formare le figure professionali di Amministratore di Rete e Sistemista, che prepara inoltre all’esame di certificazione ufficiale Cisco CCNA, Linux, Oracle Solaris Associate, VmWare Professional. L'inserimento in azienda degli allievi delle precedenti edizioni raggiunge il 98.6%.

Master ICT Sviluppo Applicazioni: un percorso progettato con l’obiettivo di formare le figure professionali di Sviluppatore Java e Sviluppatore Android, che prepara inoltre all’esame di certificazione ufficiale Oracle Java SE Programmer (JSE). L'inserimento in azienda degli allievi delle precedenti edizioni raggiunge il 98.6%.

Master in Elettrotecnica Applicata : un percorso di formazione per Tecnici Meccatronici specializzati nei settori dell’impiantistica, delle macchine elettriche, dell’automazione civile e industriale e della distribuzione elettrica. La capacità di inserimento in azienda a conclusione del master in meccanica Industriale è del 99%.

Master in Meccanica Industriale: un percorso per la formazione di figure professionali specializzate nel settore delle tecnologie meccaniche, termoidrauliche, elettrotecniche e di saldatura. La capacità di inserimento in azienda a conclusione del master in meccanica Industriale è del 99%.

Siamo ormai quasi alla fine di quest’anno scolastico e, oltre agli esami da sostenere, un’altra grande questione attende gli studenti: “Cosa farò da grande?”.Tanti ragazzi voglionoper poter. E isono ciò che fa per loro: sono infatti tra le cosiddette “professioni del futuro” che sono destinate ad avere sempre più successo, perché rispondono alle, è una realtà educativa no profit che ha al suo centro la persona e il lavoro, in collaborazione con le aziende che riunisce nel, propone, riservati ai ragazzi tra i 19 e i 29 anni, che prevedono, ma che soprattutto preparano ad entrare subito nel mondo del lavoro con un percorso ad hoc a stretto contatto con le imprese.Fiore all’occhiello della formazione ELIS sono, o, nel settore. Questi percorsi assicurano, l’acquisizione di, più la possibilità di svolgerea. Partner ufficiali dei percorsi in Information Technology di ELIS sono aziende come. Per i Master in Industria Digitale, ELIS collabora con grandi nomi comePer il, è possibile scegliere tra due diversi Master:Per il settore, questi i due percorsi:Vuoi sapere di più suie sulle opportunità che aprono agli studenti? E’ possibile prenotare il tuoe non appena sarà possibile, viste le misure restrittive dovute all’emergenza coronavirus, potrai