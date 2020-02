Open Day ESCP: scopri la business school internazionale per studiare in Europa e iniziare subito una brillante carriera

Open Day ESCP, come partecipare

Nonostante manchino ancora alcuni mesi alla Maturità 2020 , non sono pochi i maturandi che già sono alle prese con un grattacapo ben più grande dell’ esame di Stato . Tanti coloro che sognano di fare un’esperienza all’estero e allo stesso tempo intraprendere un percorso di studi che possa aiutarli ad essere competitivi nel mondo del lavoro, magari facendo unoSe pensi che sia difficile conciliare queste cose, ti sbagli di grosso!, è possibile studiare viaggiando! Sì, perché ogni anno si ha la possibilità di. Curioso di saperne di più? Cosa aspetti, leggi l’articolo!Il prossimopotrai entrare, a partire dalle 9:30, e scoprire i programmi dei corsi di studio offerti e l’esperienza degli studenti che hanno già scelto ESCP.Durante la giornata, verranno presentati. Per partecipare all’Open Day, è necessario registrarsi al form che trovi su questa pagina Da, passando per. Sono queste le città che ospitano i campus universitari ditra i quali scegliere quando si decide di frequentare il, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca come. La caratteristica principale del programma è proprio quella di dover cambiare, avendo così la possibilità di visitare tre città e arricchire enormemente il proprio bagaglio culturale e CV!Tutti i campus offrono il medesimo livello di qualità formativa, con insegnanti internazionali, testimonianze in aula e visite in azienda. Senza dimenticare i servizi accessori qualidedicata agli studenti durante gli spostamenti da un campus all’altro.ESCP mette a disposizione dei propri studenti un ampio numero diutili ad una corretta preparazione percon specialisti e aziende, ma anche un(Alumni) che con entusiasmo si mettono a disposizione degli studenti in corso, in modo da aiutarli a capire concretamente quali siano le competenze richieste dalle risorse umane delle aziende, quale sia la strategia migliore per esaltare il proprio profilo scolastico e lavorativo e, ultimo ma non ultimo, fare loro stessi daIl. Il 64% degli studenti del Bachelor ha iniziato a lavorare dopo la conclusione dei 3 anni, mentre il 33% ha preferito continuare con un Master dopo il conseguimento del titolo.Se pensi chefaccia al caso tuo, non ti resta che sapere come procedere all’iscrizione. Per immatricolarsi al, ovvero la laurea triennale, è indispensabile completare una, seguita poi da un. Il programma inizia a settembre.Se hai già iniziato un corso di laurea in Economia, Direzione di Impresa, Management o affini in un altro ateneo, ma non sei soddisfatto e vorresti, hai la possibilità di iscriverti al secondo anno, previo riconoscimento degli esami sostenuti. In questo modo potrai! Per chi invece ha optato per un, magari frequentando la scuola americana in Italia o il quarto anno delle superiori negli Stati Uniti, conseguendo il diploma in anticipo come previsto negli USA, può iscriversi presso ESCP senza dover frequentare l’ultimo anno in Italia. Non occorre infatti possedere la maturità italiana, basta il diploma statunitense.