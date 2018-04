Musica: top 5 album da comprare con 18app

E’ solo da pochi mesi che i neo diciottenni sono in grado di acquistare musica, cd, dvd, mp3, tramite il bonus cultura. A tal proposito ci pare doveroso stilare una lista che tu, studente appena maggiorenne, puoi consultare per scegliere al meglio i dischi che meritano di essere comprati per farti una vera e propria cultura musicale. Ci sono album che hanno fatto la storia della musica, un must have per tutti, grandi e piccini. Ecco per aiutarti a scegliere al meglio, una top 5 molto sintetica dei dischi più belli di sempre.

5. A Night at the Opera – Queen

4. Led Zeppelin I – Led Zeppelin

3. Back in Black – AC/DC

2. Thriller – Michael Jackson

1. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band – The Beatles

Come non inserire in questa piccola lista ildei Queen? Album e brani che hanno fatto. Testi e canzoni eccentriche, geniali e mai banali. Un must have definito a gran voce come una pietraIl primo e forse più significativo album della band britannica. L'album è spesso annoverato tra le. La rivista statunitenselo ha inserito nella sua lista dei. Iconica è la copertina, con l’incidente delche dà appunto il nome alla band.Senz’altro l’album di maggior successo del gruppo rock australiano, uno dei gruppi di maggior successo nella storia del rock. E se con Highway to Hell gli AC/DC avevano raggiunto la popolarità mondiale, Back in Black è stato l'album che. Quest’album risulta essere inoltre l'albumdopo Thriller di Michael Jackson.Si tratta dell'album. L'album ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, tra questi, nel 1984 vinse 8 Grammy Awards, incluso il premio Album dell'Anno, rendendo Michael Jackson, il Re del Pop, il primo artista ad aver ricevuto 8 Grammy in una sola serata.È considerato uno deidei Beatles nonché uno tra i dischi più importanti della musica pop: la rivista Rolling Stone lo ha inserito. E’ infatti con quest’album che i Beatles entrano nella, confermandosi artisti nel vero senso della parola, segnando un’epoca della musica internazionale.Lucilla Tomassi