I motivi per cui ti innamorerai ‘Ogni giorno’ al cinema

Se non conosci ancora di cosa tratta “Ogni giorno”, il film tratto dall’omonimo romanzo di David Levithan, tranquillo: ci pensiamo noi a colmare la tua lacuna! Una giovane adolescente, Rhiannon, si innamora di un’anima di nome ‘A’ che ogni 24 ore vive in un corpo diverso da quello precedente. Ogni giorno quindi, col crescere del loro sentimento, cercano di incontrarsi, senza sapere che corpo avrà ‘A’. In questo modo Rhiannon, si ritroverà ad amare una persona differente con tutte le difficoltà che ciò comporta. I due, per risolvere questa situazione saranno costretti ad optare per una decisione che cambierà le loro vite per sempre… Pronto per innamorarti anche tu? Scopri le ragioni per cui dovresti assolutamente andare a vedere il film al cinema!

L’originalità della trama

Lei, Angourie Rice

La ricchezza del cast

La forza dell’amore

Inaspettato è bello

La trama è davvero una novità nel panorama del cinema mondiale. La particolarità e l’originalità sono delle peculiarità di questo film che, siamo certi, ti catturerà lasciandoti a bocca aperta. Mai, infatti, si era vista una– ma solo in apparenza - durante tutto l’arco del film. Del tutto impossibile, quindi, annoiarsi. La curiosità di scoprire sotto quali vesti si presenterà ‘A’ nella scena successiva e in quelle dopo ancora, e come riusciranno i due innamorati a proseguire la loro storia, sarà difficile da placare.Basta guardarla per rendersi conto che la sua bellezza è più che evidente., per chi non lo sapesse, non è certo nuova al mondo del cinema. Figlia di un regista e di una sceneggiatrice, inizia nel 2009, a soli 8 anni, a comparire in diversi cortometraggi. Sono poi arrivati per lei diversi ruoli in film e serie tv di successo come ‘These Final Hours’, ‘A spasso con i dinosauri’ e ‘The Nice Guys’ con Russell Crowe e Ryan Goesling, in cui interpreta la figlia proprio di quest’ultimo. Insomma, nonostante la sua giovane età,Oltre a Rihannon, interpretata dalla nostra Angourie Rice, non c’è un altro personaggio principale, se non ‘A’. Tuttavia,, ci sono. Diversi, quindi, i giovani protagonisti che - con le proprie caratteristiche - hanno dato ad ‘A’ sembianze sempre differenti, non solo fisiche ma anche caratteriali. Impossibile quindi non riconoscersi, per lo spettatore, in almeno uno di loro. Dopo aver visto il film, ti sentirai anche tu un po’ ‘A’.Impossibile non domandarsi come faccia Rhiannon ad accettare questo tipo di situazione e continuare il rapporto con ‘A’, nonostante tutto. Riflettendo, e dopo aver visto il film, la risposta ti verrà - però - spontanea.. Così come per altre pellicole di successo per gli amanti del genere, come ‘Il sole a mezzanotte’ o ‘ Io prima di te’, il messaggio di ‘Ogni giorno’ è chiaro:. Non c’è difetto o problema che possa ostacolare l’amore, l’aspetto fisico non conta!Le sorprese, è risaputo, sono belle proprio perché tali. Lo sa bene la protagonista di questo film, che ne ‘riceve’ una al giorno proprio dalla persona che ama. O meglio,La vita di Rhiannon quindi diventa tutt’altro che noiosa. Chi non vorrebbe ricevere una sorpresa tutti i giorni? Non solo: per lei, la storia con ‘A’ diventa una vera e propria sfida con se stessa e con il suo sentimento., per scoprire come andrà a finire! ‘A’ riuscirà ad assumere un’unica identità?