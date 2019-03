Ho bisogno di credere di Fabrizio Moro: testo e significato

Il cantante romano che ha partecipato più volte a Sanremo, come nel 2008 con il singolo “Pensa” e nel 2018 con la canzone “Non mi avete fatto niente”, vincitrice, tra l’altro, di quella edizione del festival, ha pubblicato oggi il suo nuovo singolo “Ho bisogno di credere”.

Fabrizio Moro ha anche annunciato l’uscita del suo prossimo album.

"Ho bisogno di credere": il testo della canzone

Ho fede nei silenzicolti a un passo dal coraggioquando cerco di capireil senso del mio viaggioho fede nelle cose che mi aspettano domanidelle scarpe che portoho fede in queste maniho fede mentre sento la mia fede che fluisceenergia imbarazzata che costruisceuno spazio illuminante che dà scopo a questa vitala fede è come un’arma per combattere ogni sfidaHo fede in te e ho in fede nell’amoreper descrivere la fede poi non servono parolela fede è un conduttore fra un dubbioe questo immenso quando il resto perde sensoA un passo da domania un passo ormai da tema cosa rende umanise non un limiteA un passo dalla voglia che avevamo ma non c’èho bisogno di credereho bisogno di teHo fede nelle buche dove sono inciampatonelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliatoperché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguardoe se sono così forte lo devo solo al mio passatoHo fede in te e ho fede nel coloredelle tue risposte acerbe che trasmettono stuporeLa fede è l’impressione di averti sempre accantoQuando ho camminato tanto

A un passo da domani

a un passo ormai da te

ma cosa rende umani

se non un limite

un passo dalla forza che avevamo e ora non c’è

ho bisogno di credere

ho bisogno di te

Mi manca l’aria, l’aria sotto ai piedi

da una prigione senza sbarre lasciami scappare

quello che cerco io lo so ma non lo so spiegare

allora ascolto il mio respiro, io aspetto

a un passo da domani

a un passo ormai da te

ma cosa rende umani

se non un limite

un passo dalla rabbia che avevamo e ora non c’è

ho bisogno di credere

ho bisogno di te

ho bisogno di credere

ho bisogno di credere.



Il significato della canzone

Figli di nessuno, il nuovo album in uscita di Moro

In un’intervista Fabrizio moro ha dato il suo personale commento riguardo il testo della canzone affermando: “Credo nelle buche dove sono inciampato, e credo nei giorni in cui ho sbagliato perché ogni mio errore, nel bene e nel male, mi ha reso quello che sono oggi… un essere umano con tanti limiti ma, consapevole che nella vita, oltre alla libertà,… qualsiasi essa sia, la fede ti dà laa camminare anche se le tue ginocchia sono ormai rotte. “Ho bisogno di credere” racconta questo, racconta ogni passo fatto con la speranza che le scarpe di “ferro pesante” che portiamo, un giorno possano diventare più leggere in un percorso di totale scetticismo.”Il cantante ha annunciato la data di uscita del suono nuovo album: il 12 aprile e sarà il seguito del suo album “Pace”, pubblicato nel 2017. Sebbene l’annuncio sui social, il cantante non ha voluto rivelare la track list che preferisce svelare in seguito. Ha anche annunciato un mini tour, di quattro tappe che si svolgerà nel mese di ottobre.

Riccardo Caracci