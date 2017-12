Fedez, ‘Favorisca i sentimenti’: il video parla dell'amore con Chiara Ferragni

Dopo mesi di attesa finalmente è arrivato il videoclip di ‘Favorisca i sentimenti’. I fan di Fedez, sanno benissimo che questo non è un brano come gli altri: impossibile dimenticare che proprio dopo aver cantato questa canzone il rapper, sul palco dell’Arena di Verona, ha chiesto alla Ferragni di sposarlo! Tutti i fan della coppia andarono letteralmente in visibilio, perché questa canzone e il video parlano della storia d'amore del momento! Curioso di vedere il video? Ecco alcuni dettagli!

Il videoclip

Favorisca i sentimenti: testo della canzone

Non servono anelli che ci tengono assieme

perché di anelli son fatte le catene

seppur così presto non ne faccio altrimenti

Cuore in arresto

favorisca i sentimenti

nel pomeriggio lasciamo la stanza

io che non dormo sui voli Lufthansa

tu stai ancora un po’,

ancora un po’

Non ho mai fatto il nodo alla cravatta

fino ad ora

La vita m’ha insegnato

a farmi il nodo alla gola

mi spiace ti sei presa un paranoico d’adozione

per questo ho un problema

per ogni soluzione

Mmmh non ci pensi no,

faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi

e ti h detto se mi tocchi stai attenta

che ti sporchi

a casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi

Sembrava nulla

e invece eccoci qua tu la mia calamita



io la tua calamitàuna dose di certezza per le mie velleitàper sempre sarà

Non servono anelli

che ci tengono assieme

perché di anelli son fatte le catene

seppur così presto

non ne faccio altrimenti cuore in arresto

Favorisca i sentimenti

nel pomeriggio lasciamo la stanza

io che non dormo sui voli Lufthansa

tu stai ancora un po’,

ancora un po’