Rovazzi e Fedez hanno litigato: ecco le indiscrezioni

Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe essere giunta al capolinea l’amicizia tra Fedez e Rovazzi.

I due, dopo una collaborazione lavorativa di due anni e un rapporto (all'apparenza) solido anche nella vita privata, avrebbero smesso di seguirsi sui social. Si dice anche che Rovazzi non avrebbe ancora fatto gli auguri a Federico per la nascita del figlio Leone.

Fedez - Rovazzi, fine di un'amicizia?

Pare quindi che la lite sia degenerata, e addirittura finita in mano agli. Tuttavia, non c'è ancora nulla di certo e nessuna conferma da parte dei diretti interessati.Fabio Piccolrovazzi, in arte Rovazzi, ha iniziato la sua carriera come cantante e youtuber. Nel 2016 ha pubblicato il singolo, tormentone estivo con il quale ha ottenuto il disco d’oro, non senza lo zampino del rapper tatuato. Entrato a far parte di, etichetta discografica fondata nel 2013 da j-Ax e Fedez, ha poi inseguito il suo sogno cinematografico partecipando come protagonista al fianco di Zingaretti inLa rottura tra Fedez e Rovazzi risalirebbe - secondo le ultime indiscrezioni - al mese di. Secondo alcuni, la lite potrebbe essere ricondotta a uno scherzo realizzato da Fedez pubblicando sui social il numero privato di Rovazzi, mandandogli totalmente in tilt il telefono. Le opinioni e le varie possibilità avanzate riguardo alla natura del litigio tra i due sono le più disparate ma ovviamente nulla di certo.Ludovica Moscarini