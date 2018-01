Amici 17, 4 espulsi e classe punita: i ragazzi puliranno Roma

Anche gli alunni della scuola di Amici possono andare incontro a sanzioni disciplinari, proprio come succede a tutti gli studenti. Dopo alcune bravate all'interno del residence, infatti, la direzione del talent ha deciso di impartire una punizione esemplare a tutta la classe, con il sostegno della stessa Maria De Filippi. Tutti i concorrenti dovranno pulire le strade di Roma, in compagnia dei netturbini, come risarcimento per i danni causati. Non solo: 4 partecipanti sono stati espulsi.

Netturbini di notte, artisti di giorno

Biondo, Nicolas, Vittorio e Filippo fuori da Amici

"Noi abbiamo pensato che voi di notte possiate aiutare tutti i netturbini romani a pulire le strade di Roma" - ha detto la De Filippi - "Dovremo chiedere al Comune l’autorizzazione e, se sarà d’accordo, lavorerete con un’associazione che si occupa di queste cose. Così di notte impiegate il vostro tempo in altre cose". Le parole della conduttrice hanno subito incontrato pareri positivi, non ultimo quello della sindaca Virginia Raggi.Ma la punizione non finisce qui. Purtroppo, sarà molto difficile vedere di nuovo nel programma i 4 concorrenti Biondo (cantante) ed i ballerini Nicolas, Vittorio e Filippo. Dopo le lamentele ricevute dalla direzione del residence, infatti, il programma ha deciso per l'espulsione dei quattro ragazzi. Tuttavia, non si tratterebbe di una decisione definitiva: è stato infatti stabilito che i 4 espulsi dovranno accompagnare i propri compagni nella pulizia delle strade, e che potranno affrontare un piccolo esame di riammissione per ottenere di nuovo la propria maglietta.