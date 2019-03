Giornata del backup: 10 buoni motivi per salvare i tuoi dati! 

Il 31 marzo è il World Backup Day, giornata mondiale dedicata all’informazione e l’approfondimento delle tecniche di backup.

Con la digitalizzazione crescente delle nostre vite il backup è divenuto un processo fondamentale alla quale si dovrebbe prestare maggiore attenzione.

Ma cosa intendiamo precisamente con questo termine ?

La parola deriva dall'inglese, letteralmente sostituto o riserva. Come la traduzione lascia intendere, è un procedimento che consente di ottenere una copia dei nostri dati digitali, in modo tale che se questi ultimi vengono perduti (perché rompiamo il computer o smarriamo lo smartphone) abbiamo sempre una copia di riserva.

Ecco 10 buoni motivi per salvare sempre i propri dati.

10. Sicurezza

9. Ricordi

8. Proteggere il proprio lavoro

7. Costo

6. Facilità

5. Lo dicono le statistiche

4. Prima lo facciamo meglio è

3. Non c’è bisogno di conoscenze informatiche avanzate o di essere dei geni

2. Non richiedono molto tempo

1. Accesso sempre ai nostri dati

Un backupNei casi in cui un virus o un hacker cancella o prende in ostaggio i nostri dati (chiedendo il pagamento di un riscatto per sbloccarli) grazia al backup ripristiniamo buona parte dei dati perduti.Tra i nostri dati quelli emotivamente più pregiati sono le nostre foto.le foto delle vacanze, la festa di compleanno, i momenti più significanti della nostra vita. Perdere tutto questo patrimonio sarebbe un duro colpo per chiunque.Con i nostri computer spesso lavoriamo, realizzando presentazione per la scuola o per l'università oppure documenti per il lavoro. Con un semplice backup mettiamo al sicuro ore di lavoro.La perdita di dati finanziari o di importanti documenti personali può comportare. I motivi possono essere i più disparati: smarrimento o furto del nostro dispositivo, un semplice errore, oppure, nei casi più gravi l'attacco di un virus o di un hacker.non lasciano dubbi sull'utilità del backup. Solo il 30% delle persone non ha mai fatto tale operazione mentre la perdita dei propri dati può avvenire in qualsiasi momento: il 29% degli incidenti accade in maniera del tutto casuale, ogni minuto 113 smartphone sono andati smarriti o sono stati rubati, un dispositivo elettronico su dieci è vittima di attacchi informatici.Soltanto una volta perduti i nostri dati comprendiamo l'importanza del backup. Meglio evitare di trovarsi in questa spiacevole situazione.. Molti dispositivi permettono di farlo automaticamente con cadenza giornaliera o settimanale.Una volta compreso come fare, l'operazioneUn backup eseguito su un cloud