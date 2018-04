Hai sempre sognato di far parte della scuola di magia più amata dalla nostra generazione? Probabilmente ti sei sempre chiesto a quale casa saresti stato assegnato: Grifondoro come Harry e i suoi migliori amici? O forse Serpeverde come il buon Piton o il perfido Lord Valdemort?? O ancora un Tassorosso o magari un Corvonero. Cosa aspetti? Fai il test e scoprilo.