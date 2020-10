Certificazioni linguistiche, con EAS Milan puoi ottenere il TOEIC® online!

Certificazione TOEIC: cos’è e a cosa serve

Certificazione TOEIC: con EAS Milan è possibile ottenerla da remoto

EAS Milan: il punto di riferimento per l’inglese

Certificazione TOEIC da remoto: le testimonianze degli studenti e degli atenei

Certificazione TOEIC online ottienila con EAS Milan Scopri di più Clicca qui!

L’emergenza sanitaria daha completamente cambiato le nostre vite, stravolgendo abitudini e introducendo nuovi stili di vita. Elemento fondamentale per proseguire. Negli uffici si è prontamente passati allo smart working, nelle scuole e nelle università è iniziato un nuovo percorso di didattica a distanza e le relazioni interpersonali sono proseguite attraverso messaggi, videochiamate e post sui social.A trovare un forte potenziale nella tecnologia è stato anche, che insieme a, consentendo loro di proseguire gli studi nonostante i blocchi imposti dal. Se anche tu sei stato ostacolato dalla pandemia e volessi sostenere il test senza la necessità di raggiungere il test center più vicino a te,fa proprio al tuo caso. Cosa aspetti? Let’s begin now!Indispensabile per ile durante i processi di recruitment, la Certificazione erogata dal TOEIC Program si occupa da oltre 40 anni di valutare le competenze comunicative in lingua inglese utili in ambito professionale. Il test, adottato da oltre 14mila organizzazioni in più di 160 paesi, misura le 4 abilità linguistiche (Listening, Reading, Speaking e Writing) per una valutazione completa della conoscenza della lingua inglese. I punteggi, rapportati al, sono accurati e affidabili e possono aiutare le organizzazioni a valutare soggetti con le competenze linguistiche idonee per il successo nel mondo del lavoro. In tutte le sue varianti disponibili, infatti, il test è strutturato in maniera tale da fornire una valutazione oggettiva della capacità di comprendere e gestire conversazioni e comunicazioni che avvengono in un qualsiasi ambiente lavorativo.La formazione non può dunque andare in quarantena soprattutto quando bisogna valutare le competenze linguistiche degli studenti per il proseguimento degli studi universitari e il conseguimento della laurea. Il recente periodo di lockdown, infatti, ha avuto un impatto considerevole nel settore dell’istruzione e ha negato la possibilità di presentare la domanda di immatricolazione a un corso di laurea magistrale a molti studenti perché sprovvisti di certificazione linguistica. Per andare incontro alle necessità di studenti e università,. In che modo? Gli studenti, provvisti di un computer e di una webcam (anche integrata) possono sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione linguistica direttamente da casa mediante un software creato ad hoc dopo il lockdown. Per verificare l’andamento del test e offrire assistenza al candidato c’è un. Oltre ad essere comodo e sicuro, il nuovo servizio è anche veloce: una volta terminato l’esame lo studente può visionare il punteggio ottenuto direttamente sulla schermata del proprio computer. Con questa innovativa soluzione di supervisione da remoto,mantengono così i loro valori fondamentali di qualità, imparzialità ed equità dei risultati. Per saperne di più clicca qui Centro ufficiale ETS - la più grande compagnia no profit di certificazioni al mondo - pere di tutta la gamma deidal 1988, l’, attraverso gli uffici di Milano e le diverse piattaforme digitali, infatti, oltre a proporre corsi di preparazione ad esami, offre assistenza tecnica nelle diverse pratiche di iscrizione fornendo supporti didattici per lo studio, compresi strumenti online. Il suo successo ha permesso l'ampliamento dell’offerta formativa, introducendo corsi di inglese generale per bambini, ragazzi e adulti e corsi di inglese business e inglese legale a diversi livelli.Dopo numerosi feedback positivi da parte di studenti e università che hanno sperimentato questa soluzione, ETS Global con EAS hanno deciso di proseguire con l’erogazione del, oltre alle attività in presenza in sede. Da marzo 2020, infatti, oltre 3000 candidati hanno sostenuto la certificazione da remoto e alcune tra le prestigiose istituzioni accademiche italiane, come, si sono affidate a questa soluzione, confermando o attivando accordi con EAS per la trasmissione diretta della certificazione alle segreterie universitarie. Tra le testimonianze pervenute dagli studenti, Alice del Politecnico di Milano ha esaltato la comodità del servizio in quanto “dalla propria stanza – da Monza - è più facile concentrarsi, soprattutto durante la parte di Listening”. Angela, invece, ha apprezzato la disponibilità e la serietà dell’ente: “Sito chiaro e intuitivo, prezzi agevolati per gli studenti e grande disponibilità a rispondere a dubbi e fornire consigli. Ho anche avuto un problema di connessione durante il test e ho ottenuto davvero un’ottima assistenza. I risultati sono stati registrati sul sito in poche ore e sono stati comunicati tempestivamente all’Università, riducendo notevolmente fatica e attesa necessari quando bisogna fornire il certificato all’istituto autonomamente”. Anche gli istituti e gli atenei hanno espresso delle considerazioni circa il nuovo servizio di EAS: l’Istituto d’Arte applicate e Design (IADD) ha valorizzato l’ente per le soluzioni personalizzate proposte in base alle esigenze dell’università e per l’efficiente supporto tecnico garantito per tutto il periodo di erogazione del servizio. L’Istituto Europeo di Design (IED) di Milano, infine, ha confermato l’attenzione alla sicurezza e all’imparzialità durante l’erogazione delle prove da remoto: “Siamo rimasti davvero confortati nel vedere che EAS Milano, con cui collaboriamo da qualche anno per la certificazione TOEIC di inglese, nel giro di un mese si sia attivata per rilasciarle on line, evitando di far perdere tempo prezioso agli studenti nel percorso verso il diploma. Ho potuto assistere ad una sessione d’esame e notare quanto siano stati scrupolosi e professionali - oltre che disponibili e celeri nelle risposte - soprattutto in termini di sicurezza durante le operazioni di check-in e quindi di accuratezza nei conseguenti risultati”.Copyright © 2019 by Educational Testing Service. All rights reserved. ETS, the ETS logo, MEASURING THE POWER OF LEARNING, PROPELL and TOEIC are registered trademarksof Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries, used under license. All other trademarks are the property of their respective owners.