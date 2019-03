Justin Bieber si ritira: “Per un po' smetto di cantare"

Una giornata, quella di ieri, che molti fan di Justin Bieber non dimenticheranno certo facilmente. Il cantante, idolo di tantissime ragazze, ha infatti annunciato tramite i social che si prenderà una pausa. Dopo ben 10 anni di successi e il recente matrimonio avvenuto lo scorso 13 settembre con la modella Hailey Baldwin, Justin ha deciso di mettere la sua carriera in secondo piano. Scopri perchè!

Le motivazioni dietro questa scelta

Con queste parole su Instagram Justin Bieber ha comunicato ai suon fan di volersi dedicare maggiormente a se stesso. "Tanti mi chiedono un nuovo album - esordisce il cantante, 23 anni -. Sono stato in tour durante la mia adolescenza e nella prima parte dei miei 20 anni. Ho capito, come probabilmente voi avrete visto, cheNon me lo merito e voi non ve lo meritate". E ancora "Pagate per venire a un concerto vivace e divertente e io non sono stato in grado di darvelo". "Ora - prosegue -in modo da non cadere a pezzi, così da poter sostenere il mio matrimonio ed essere il padre che voglio essere".ha assicurato l'artista.Stanciu Adelina