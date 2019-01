‘Una Vita da Social’: cresce la violenza in rete, 1 su 3 rischia la vita per un selfie

Torna anche quest’anno ‘Una vita da social’, la campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori.

I social network sono ormai uno strumento di comunicazione del tutto integrato nella quotidianità dei teenager e in virtù del numero sempre maggiore degli adolescenti presenti sul web hanno determinato unache negli anni è raddoppiato: daile vittime hanno tutte un’età compresa tra i 14 e i 17 anni.Tra i giovani è ormai acclarataÈ questa una delle evidenze di unaUniversità di Roma ‘Sapienza’ e Università Cattolica di Milano per conto della Polizia di Stato – intervistandoIl selfie è sempre più caposaldo della propria identità per le nuove generazioni. Lacosa che avviene con frequenza almeno settimanale in 9 casi su 10. L’attrazione per il selfie alle volte è tale da spingere i giovani a mettersi deliberatamente in una situazione di pericolo. Ilprevalentemente alla guida del motorino o della macchina. Come anche testimoniano i casi di cronaca con esiti letali, a cimentarsi con queste pratiche sono prevalentemente i maschi, verso i vent’anni, con un rendimento culturale o accademico o molto basso o molto elevato. Unmentre ciò accade una volta al giorno nel 14% dei casi e più volte al giorno nel 13% dei casi. A conti fatti 1 su 4 ne posta almeno una volta al giorno, mentre 9 su 10 almeno una volta a settimana. Ovviamente il risultato deve essere il migliore possibile. Quindi la metà dei soggetti intervistatidi uno di essi. Non è un gioco da ragazzi, ma quasi un lavoro da agenzia pubblicitaria. Ilprima di pubblicarlo. Sono prevalentemente le femmine e i più giovani (meno di 17 anni). Il 36% usa spesso i filtri per i propri autoritratti. Che soddisfano globalmente il 53% del campione., gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno incontrato oltresia nelle piazze che nelle scuole, 180.000 genitori, 100.00 insegnanti per un totale di, 250 città raggiunte sul territorio e due pagine twitter e facebook con 126.000 like e 12 milioni di utenti mensili sui temi della sicurezza online. Confermata la presenzaIl truck allestito con un’aula didattica multimedialetoccando le principali città italiane, dove gli operatori della Polizia Postale incontreranno studenti, genitori e insegnanti sui temi della sicurezza online con un linguaggio semplice ma chiaro adatto a tutte le fasce di età. Inoltre, quest’anno gli studenti attraverso il diario di bordopotranno lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo. “Il fascino della rete - afferma- e la sottile suggestione del messaggio virtuale, cosi come l’idea di sentirsi anonimi e il. Per fare della Rete un luogo più sicuro crediamo tuttavia chee in questo contesto si inserisce l’iniziativa di “Una vita da social” per un uso corretto e consapevole del web”.