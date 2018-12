Educazione finanziaria: rimandati 3 studenti su 4. E tu, vorresti saperne di più?

Sei sicuro di gestire al meglio i tuoi soldi? Forse sì, perché ancora non sono così tanti da doverli mettere da parte. Ma se all’improvviso ti trovassi ad aver accumulato un bel gruzzolo, saresti pronto? Ad oggi, probabilmente, no. A meno che tu non sia un caso particolare. Visto che molti tuoi coetanei non hanno la più pallida di come funzionino le carte di credito, i conti correnti, i libretti di risparmio. Insomma, le basi dell’educazione finanziaria. Noi di Skuola.net lo abbiamo scoperto svolgendo una ricerca su 10mila studenti di scuole e medie e superiori. Da cui è emerso che, su questi temi, gli adolescenti sono spesso e volentieri impreparati. E, proprio per questo, vorrebbero saperne di più; magari già durante il periodo scolastico. Per non farsi trovare di sorpresa quando sarà il momento di passare dalle parole ai fatti.

Pessimo, ad esempio, è il rapporto che gli adolescenti hanno con gli strumenti di pagamento più diffusi.(e viceversa): per più di 7 ragazzi su 10, infatti, quando si effettua un pagamento con la carta di credito, i soldi vengono prelevati subito dal conto corrente, mentre con la carta di debito il prelievo delle somme viene effettuato dopo un po’ di tempo. Peccato che sia esattamente il contrario e che solo il 28% dia la risposta corretta.Inevitabile, partendo da queste premesse, chesiano un territorio sconosciuto ai più. Sono forse lo strumento di pagamento più usato dai giovani, specialmente se fanno molti acquisti online. In pochi, però, ne conoscono la natura:(collegate a un circuito di pagamento e non a un conto corrente bancario). La maggior parte (56%) sostiene che siano carte di credito, il 19% carte di debito.Una diffusache, in gran parte, potrebbe essere il frutto della scarsa abitudine al risparmio.intervistatidove mette i propri soldi: il 40% lo alimenta con parte della paghetta o con i regali dei genitori e dei parenti; nel 32% dei casi ci pensano direttamente i genitori, mettendoci qualcosa ogni tanto; ma ci sono anche i casi (28%) in cui sia figli che genitori contribuiscono a far crescere il saldo.Discorso simile per quel che riguarda lema appena. Tra questi ultimi, l’81% ce l’ha intestato direttamente a lui mentre il 19% lo ha in comune con i genitori: nel primo caso i soldi accumulati sono il frutto soprattutto dei risparmi dei ragazzi (45%), nel secondo a versarli sono più di frequente gli adulti (40%). Ma, in molte famiglie, non manca la collaborazione: sia che siano libretti esclusivi o cointestati, in 1 caso su 4 a contribuire sono tutti i componenti.E gli altri?. Come pretendere, allora, che gli studenti abbiano contezza dei meccanismi del credito e della circolazione della moneta? Così, il 7% è convinto chein banca si debba restituire solo la somma ricevuta; la stragrande maggioranza (71%) crede che basti aggiungere al capitale solo gli interessi; appena il 15% sa che, nel computo finale, bisogna considerare anche le spese. E, nonostante sembri una cosa ovvia, in tanti sbagliano a definire persino il: per il 22% si tratta delle commissioni da pagare quando si prelevano soldi.Le uniche cose su cui gli studenti vanno quasi a colpo sicuro sono quelle di cui si parla frequentemente. Se, ad esempio, gli si chiede cosa sia il, utilizzata soprattutto su Internet (ma il 16% sostiene che sia la moneta in cui viene convertito l’Euro quando si paga online). Ancora meglio se gli si chiede cosa sia lache si tratta della banca centrale italiana, quella che controlla le altre banche (ma c’è comunque un 19% che pensa sia un normale istituto bancario, del tutto uguale agli altri).E pensare che basterebbe poco per invertire la tendenza.. Perché sono ancora troppi gli istituti che latitano: solamente il 16% dei ragazzi dice che alcune ore della didattica sono dedicate all’educazione finanziaria; il 26% ha svolto qualche rara lezione; ma. La voglia di approfondire questi temi, però, è molto più diffusa e coinvolge tre quarti degli studenti:e un altro 28% vorrebbe che la scuola istituisse dei corsi ad hoc (ma facoltativi) in materia.A fornire un contributo importante per rendere più consapevoli i ragazzi nelle loro scelte economiche e finanziarie è, promosso da Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’iniziativa è stata lanciata il 31 ottobre scorso in occasione della 94° Giornata Mondiale del Risparmio ed ha l’obiettivo di. Il progetto offre agli alunni dellela possibilità di familiarizzare in maniera semplice e divertente con i concetti ed i principi alla base di ogni strategia di investimento e gestione del patrimonio. Il progetto di educazione finanziaria adotta un approccio ludico per i più piccoli, che apprenderanno i primi rudimenti di economia e finanza attraverso il gioco, mentre ai più grandi sono riservati