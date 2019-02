Millennials? Ecco come sopravvivere senza soldi

Li chiamano Millennials e fanno parte della cosiddetta Generazione Y. E cosa hanno di speciale? Una grande familiarità con la comunicazione, i media, le tecnologie digitali e tanta voglia di condividere tutta la loro vita sui social. Stare al passo con gli altri, però, non è sempre semplice: per fare la vita da Millennials occorrono soldi. Peccato però che tra stage infiniti, miraggi di contratti e bancomat senza fondo è dura sopravvivere se si vuole fare la vera vita da Generazione Y. Ecco quindi alcuni consigli per cercare di risolvere questo 'prolema'!

Mangiare fagioli in scatola

Per non intaccare il tuo budget puoi cercare di fare economia sulla spesa. Al supermercato quindi evita di acquistare prodotti super costosi ed opta per quelli più economici. Un esempio? I fagioli in scatola sono sempre un'ottima soluzione, nutrienti e alla portata di tutti.

Risparmia sulla palestra

Vuoi tenerti in forma? Fai una corsa fuori casa per non gravare con l'abbonamento in palestra. Poi certo, spera che nei dintorni non ci sia nessun tuo amico che possa vederti e capire che non frequenti una palestra super 'IN'.

Impara con i tutorial su Youtube

Non solo come truccarti bene o come fare il nodo alla cravatta, su Youtube puoi imparare a fare tantissime cose grazie ai tutorial! L'importante è avere una buona connessione.

Pianta una tenda come Ray Mears

Se non sai chi sia Ray Mears ti basterà sapere che ha fondato i corsi di sopravvivenza di bushcraft del Regno Unito e spedizioni all'estero. Insomma, un modo come un altro per consigliarti di provare il campeggio senza il minimo aiuto da casa (soldi, creme, cellulari e così via).

Serena Santoli