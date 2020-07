Il Sistema IGEA: un'idea innovativa e sostenibile per il post-lockdown

Il Sistema IGEA: ecco come funziona

Il Sistema IGEA: come si è sviluppato

Fonte foto: sistema IGEAL’I.T.S. per le Nuove Tecnologie della Vita è una Fondazione di partecipazione che, operando nell’area tecnologica delle Nuove Tecnologie della Vita (Biotecnologie e settore Chimico-Farmaceutico).Gli studenti della Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie nella Vita di Pomezia (RM),presentando un’idea innovativa e sostenibile, infattie l’economia circolare, con la valorizzazione integrale delle parti di piante e packaging. Scopriamo insieme il progetto proposto.Tutto è nato, infatti, dopo questo periodo difficile, un’allieva, Letizia Corrado, utilizzando le competenze acquisite nell’UFC (Unità Formativa) di microbiologia e partendo dal concetto fondamentale che per non diffondere inquinanti e germi è vietato toccare oggetti se non dopo essersi lavati le mani,. Successivamente, sempre tenendo conto dell’economia circolare ed ecosostenibile,. Da qui è dunque nato. E poi uno slogan:Anche se questo progetto è nato proprio durante il periodo di lockdown, ha comunque vissuto una ulteriore evoluzione, da prodotti per l’igienizzazione a “”.I ragazzi della Fondazione dunque stanno, per incrementare la ripresa delle attività post CoVid. E, proprio per aiutare la ripresa delle attività,. L’idea non si esaurisce, pensando di sviluppare un ulteriore logo per quelle aziende/sistemi territoriali che decidano di aderire e, rendendo visibile. Il Progetto, proposto dagli studenti e dalle aziende, è stato quindi presentato al, il quale ha reputato interessante l’idea di individuare linee guida e supporti per superare il momento di crisi e si individua, così,. Inoltre, la Fondazione sta valutando ed organizzando iniziativee per le problematiche causate dalla comparsa di questa minaccia biologica che sta modificando le vite di diverse comunità.