Il primo conto in banca: 10 ottimi motivi per iniziare a risparmiare

10. La carta di debito

9. Mettere via il salvadanaio

8. E’ più facile gestire la paghetta

7. Controllare i risparmi dallo smartphone

6. Progettare il futuro

5. Programmare gli acquisti

4. Iniziare a lavorare

3. Viaggi senza pensieri

2. Aprire il primo conto è più facile del previsto

1. L’età conta!

A volte, per i ragazzi presi dalla frenetica vita da studente, è difficile tener conto di tutte le spese e, così, può capitare che si ritrovino con le tasche vuote. Per fortuna, molto spesso, ci sono i “santi” genitori a dare loro una mano. Ma per chi vuole sentirsi autonomo e già “grande”, la vera soluzione è cominciare ae, per farlo, avere unpuò risultare davvero molto utile. Non è mai troppo presto per: un conto fatto su misura per i giovani può aiutare non solo nelle giornate tra scuola (o università) e hobbies, ma anche per porre le basi del futuro.Ogni studente ha sempre sognato di averne una in tasca. Così, potrà pagare nei negozi preferiti agilmente, senza dover portare con sé pile di banconote da cinque euro ricevute ogni domenica dalla nonna. Ecco, uno dei principali vantaggi di essere titolari di un conto è la possibilità di avere (nel caso di minorenni solo per i ragazzi di almeno 8 anni)e, se minorenni, entro i limiti impostati dai genitori.Allo stesso tempo, si potrà finalmente dire addio ai vecchi metodi per mettere al sicuro i propri risparmi. Una volta versati sul conto, si avrà la sicurezza di non perderli o lasciarli incustoditi. In questo modo c’è molto più controllo su tutte le “entrate”. Anche i “regalini” da parte dei parenti o dei genitori possono essere accreditati direttamente sul conto, senza dover passare dal maialino di coccio: in questo modo ogni ragazzo potrà gestirli in modo molto più semplice.“Papà, mamma, mi date qualche euro per uscire?”: una frase che in ogni famiglia si ripete in continuazione… almeno nel fine settimana, quando anche chi studia ha più tempo libero! In questo caso,. Ad esempio,prevede il, che permette al genitore, se correntista di Intesa Sanpaolo, di impostare un bonifico ricorrente su XME Conto UP! del figlio con l'importo scelto. Questo vuol dire che i ragazzi potranno stare sicuri che la paghetta arriverà nel giorno stabilito sul conto, mentre i genitori saranno liberi da pensieri e preoccupazioni e potranno controllare le spese impostando sul XME Conto UP! limiti su acquisti, bonifici SEPA e prelievi di contante.Tenere sott’occhio? Si può!Se sei maggiorenne, con, avrai il pieno controllo sul conto, per verificare in tempo reale lo stato dei risparmi e fare operazioni online.Per chi invece ha meno di 18 anni, ma almeno 8 anni compiuti,, con la possibilità di accedere, il portafoglio digitale grazie il quale è possibile pagare con lo smartphone.Compiuti i 18 anni, ovviamente, si inizia a pensare cosa si diventerà da grandi. Ed è importante sapere che,, mattoncino dopo mattoncino… si costruisce una casa! Con questo non vogliamo dire che grazie al regalo di Natale degli zii sarà possibile comprare una casa, ma nessuno vieta - diventati maggiorenni - di cominciare a pensare “in grande”.Il primo passo è stabilire obiettivi: magari, iscriversi in un’università prestigiosa, o passare un periodo all’estero.Se invece sei mamma o papà di un figlio ancora piccolo, sogna insieme a lui mettendo da parte i primissimi fondi per il suo domani.Serve uno smartphone nuovo o magari una bicicletta che prenda il posto di quella parcheggiata in garage, ormai arrugginita? Con l’aiuto di un conto in banca,. In questo modo, grandi e piccoli possono imparare a distinguere il necessario dal superfluo e a tagliare ciò che non serve davvero. Senza fare troppe rinunce, si riuscirà ad ottenere ciò ci si è prefissati grazie a una gestione attenta del conto, con il supporto vigile dei genitori. Un suggerimento? Considerare sempre un “fondo” per le emergenze.Per chi è ormai praticamente un adulto e, seppur ancora impegnato negli studi, ha l’età per lavorare e guadagnare - oltre alla paghetta e ai regali dei parenti, o alle borse di studio - la principale fonte di reddito sono. Ma può capitare anche a chi non è ancora maggiorenne di svolgere un lavoro, magari estivo, ovviamente con il benestare di mamma e papà. Per tutti questi giovani è spesso necessario un conto con il relativo IBAN per recepire il compenso: sarà di sicuroViaggio di Maturità o di Laurea? Per tutti i giovani ormai pronti per partire da soli, non è il massimo della sicurezza portare in tasca i contanti per pagare l’albergo o per vivere e mangiare, soprattutto se la destinazione è un paese estero. La possibilità di perderli, o di altri imprevisti, è dietro l’angolo. Avendo un conto, si potràE se, per qualche emergenza, si dovessero esaurire le risorse a disposizione, è sufficiente un bonifico per ricostituire i fondi: questo farà stare più tranquilli sia i genitori a casa, che i figli in viaggio.Insomma,. Soprattutto in termini di autonomia e di risparmio. Ma c’è anche un altro aspetto da non sottovalutare:. Bastano pochi passi, ed è possibile farlo anche online, se lo intesti solo a te. Per aprire XME Conto bastano 10 minuti, e per completare i passaggi per l’attivazione servono un documento di identità, la tessera sanitaria nazionale e uno smartphone IOS o Android., il conto dedicato ai giovani con meno di 18 anni, il procedimento è altrettanto semplice, e il conto - seppur sottoscritto da un genitore - viene intestato direttamente ai ragazzi.I giovanissimi e i giovani, come abbiamo visto anche nei punti precedenti, possono usufruire di. 