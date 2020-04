Nocciolata Rigoni di Asiago: 5 ragioni per cui sarà la vostra merenda preferita

Naturale e genuina… ma anche buonissima

Nocciolata: una crema biologica che ha a cuore il Pianeta

Nocciolata mette d’accordo tutti!

Puoi creare favolosi abbinamenti (anche con le Serie Tv)

Ne sentirai parlare ma anche... cantare: lo spot con gli Ex-Otago

Nocciolata Rigoni di Asiago non ti resta che scoprirla! Vuoi saperne di più? Clicca qui

Scorpacciate di serie tv e film, una partita ai videogiochi, il tempo per un nuovo hobby e per uno scambio di messaggi con gli amici, senza dimenticare lo spazio per lo studio:… Sarà per questo che ad un certo punto sale quella voglia incontenibile di unaLe caratteristiche dello spuntino perfetto? Un po’ deve saziare la fame, un po’ deve farci sentire coccolati con la sua golosità.E se vi dicessimo che, oltre a tutto questo, vuole bene al pianeta? Nocciolata è infatti creata con soli. Non ha additivi, coloranti, aromi artificiali ed è senza olio di palma! Inoltre per produrrevengono seguiti severi protocolli che riducono al massimo l’impatto ambientale. Insomma, è “buona” in tutti i sensi. Se questo però non vi basta, vi elenchiamo. E perché no, anche delle vostre mattine e delle vostre serate.Al primo assaggio, scoprirete qual è il primo vantaggio di fare merenda con Nocciolata:Sì, ma perché è così buona?è realizzata con ingredienti selezionati e certificati di alta qualità. La sua lavorazione inoltre, lenta e accurata, avviene secondo la più antica tradizione.Come vi abbiamo accennato,- così come tutti i prodotti- contienee provenienti esclusivamente da. Ciò che caratterizza l’azienda, infatti, è la cura artigianale che, in ogni fase della produzione, accompagna sistemi innovativi: un mix di tradizione e tecnologia che garantisce. L’obiettivo, infatti, è quello di un modello sostenibile, sempre attento alla salvaguardia del Pianeta. Scegliere, insomma, vuol dire avere cura della natura.piace a tutti e, per chi vuole scoprire nuovi gusti sono disponibili ben 3 diverse varietà., cremosa e inconfondibile,, dal gusto intenso di cacao, perfetta anche per vegani e intolleranti al lattosio e, tutto il sapore delle nocciole, con il 30% di zuccheri in meno rispetto alle altre creme spalmabili presenti sul mercato.Se poi vi piace gustare qualcosa di buono mentre guardate la tv, l’idea è quella di abbinare deglialle vostre serie più amate. Qualche esempio?è perfetto mentre seguite le avventure di Walter White in: semplice ma sempre d’effetto, come la serie, fa venire subito voglia di continuare con un altro panino (e una nuova puntata). Se siete alle prese con, accompagnare la visione con unè la scelta più naturale: i riferimenti all’Italia nelle puntate sono ovunque, e cosa c’è di più italiano di un tiramisù? Insomma, trovate, liberate la vostra immaginazione e rendete la vostra merenda davveroNormale che un prodotto tanto gustoso si faccia strada con il passaparola, ma in questi giorniha in serbo un’ulteriore sorpresa per voi e, ne siamo certi, non crederete... alle vostre orecchie.torna in radio con uno spot insieme agli Ex-Otago. Realizzato sulle note del brano Quando sono con te, lo spot unisce l’armonia della musica al. Perché, come canta il frontman Maurizio Carucci, Nocciolata è “buona per me e buona per il Pianeta, perché biologica e senza olio di palma”.Per scoprire il, seguila sui Social e partecipa alle #nocciolatachallenge!