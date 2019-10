Maker Faire Rome: le idee più innovative per la salvaguardia dell’ambiente

I progetti presentati da Eni: energia sostenibile

Salvaguardare l’ambiente è ormai diventata una mission per tutti, non solo per gli studenti e le loro famiglie ma anche per le grandi aziende, o almeno così dovrebbe essere., leader nel settore energetico, che in occasione dellaha voluto presentare alcune delle sue tecnologie finalizzate a ridurre le emissioni di CO2 a tutti i livelli. Scopri di cosa si tratta!Ben 600mq di esposizione per i, che hanno dimostrato che è possibile trovare soluzioni innovative sfruttando. Tra i progetti esposti,in grado di trasformare le onde in energia sostenibile, sia sotto il profilo economico che ambientale. Poi il, una tecnologia per la produzione dell’energia ad onde capace di aumentare l’eccellenza operativa delle attività offshore. Attraverso ilè stato riprodotto, invece, il processo della fotosintesi clorofilliana per la produzione di bio-olio utilizzando solamente microalghe, CO2 e luce solare., il primo esempio nazionale di conversione di una piattaforma in un sistema di acquacultura integrata, in un’ottica di economia circolare a supporto di uno sviluppo sostenibile del mare. Al centro dello, spazio aiattraverso delle vasche di coltura idroponica che sono servite a mostrare, ai tanti curiosi che le hanno ammirate, un valido esempio di coltivazione alternativo e virtuoso. Con la partecipazione alla, così,ha voluto dare un messaggio importante:si può, a patto di rispettarne le risorse e impiegarle in maniera sostenibile e innovativa. E l’azienda sembra avere tutta l’intenzione di volersi impegnare in questo senso.