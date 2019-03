In giro per il mondo ci sono distributori automatici di... cultura!

I distributori, si sa, sono la nostra salvezza ovunque ci troviamo! Grazie alla loro facilità d’uso e praticità, sono un valido sostituto di bar e tavole calde per chi cerca un ristoro economico e veloce. Proprio per i vantaggi che offrono, la loro presenza si è diffusa sempre di più in ogni luogo di servizio, pubblico o privato, e persino nelle sale di attesa di aziende o uffici, e anche perché no, tra i corridoi di scuole e università.

Ma all’estero si sta diffondendo sempre più la tendenza a sostituire le tradizionali merendine dei distributori con qualcosa di diverso e sicuramente più culturale: libri, poesie e racconti!

Distributori di libri a scuola in Florida

Distributori di poesie in una libreria di Brooklyn

Distributori di racconti in metropolitana a Grenoble

Distributori di libri per le strade di Amburgo

In ogni scuola ci sono distributori, le cosiddette ‘macchinette’ di merendine, acqua e bibite varie a cui gli studenti sono affezionatissimi e senza le quali probabilmente sarebbero persi.Durante la ricreazione infatti sono letteralmente prese d’assalto da tutti gli studenti in pausa…ma lo sarebbero anche se al posto di cibo fossero distribuiti libri?Anche se per il momento in Italia questa piccola ma intelligente ‘rivoluzione’ non è ancora arrivata, tra i corridoi disi possono incontrare similiI piccoli studenti possono così scegliere tra una selezione di titoli in base ai loro gusti e preferenze, tra quelli donati dalle famiglie e quelli comprati dalla scuola.Non c’è che dire, un’iniziativa davvero bella che vuole diffondere l’abitudine della lettura sin dall’infanzia!Avete presenti i distributori a gettone che da piccoli, dopo aver girato la manovella che accompagnava la caduta della moneta, ci restituivano caramelle o piccole palline di plastica colorate contenenti biglie o portachiavi? Ecco pensate ora che bello se quello stesso distributore della nostri ricordi, sputasse fuori oggi una di quelle sfere contenente una sorpresa per adulti, come ad esempioQuesto è proprio quello che ha realizzato, la ‘Books are magic’: pagando solo un quarto di dollaro infatti quello che è possibile ricevere èI ricavati inoltre vengono devolutiLe macchinette nei servizi adibiti ai trasporti sono un elemento frequente se non fisso nelle più grandi metropoli europee ed internazionali.Sono davvero molte le persone che ogni giorno prendono i mezzi pubblici e tutte, o quasi, mentre aspettano il loro arrivo sono concentrate sugli schermi dei loro smartphone o assorte nella musica delle loro cuffiette.Proprio per accompagnare l’attesa in modo diverso e intelligente,è stato istituitograzie all’iniziativa, approvata dal sindaco della città, della casa editrice Short Edition.Ciò che si vuole incentivare è un’alternativa curiosa, intelligente e sicuramente originale su come ingannare il tempo di attesa dei ‘pendolari’:, e occupare il tempo facendosi coinvolgere da piccole storie e perché no, magari lasciando nella borsa il telefono!, questaoffre una vasta gamma di scritti di ogni epoca tra cui anteprime di libri in uscita, racconti famosi e inediti che magari la casa editrice ritiene validi o che semplicemente vuole sponsorizzare.Non c’è che dire, davvero una bella iniziativa per sensibilizzare alla lettura!Notizie di proposte culturali e originali simili a quelle appena viste, ci arrivano ancora una volta dal Nord Europa, più precisamente da, in Germania, dove(Bettina von Bülow e Martin John)hanno avuto la geniale idea diQuesto progetto, denominato ‘’, prevede ben, soprattutto nelle zone universitarie, che vogliono simulare fin nei particolari un vero e proprio erogatore di tabacchi:rispetto a quello solito, proprio. Anche il prezzo proposto è del tutto simile poiché si aggira sui, prezzo per altro abbastanza conveniente per un libro.Tra i titoli proposti è possibile trovare quelli di romanzi, antologie poetiche, guide turistiche, fumetti, saggi e opere di autori nativi ovviamente da Amburgo.Per facilitare la selezione del libro inoltre,, è possibile leggere unache ognuno di questi affronta.tuttavia non mancano, come ad esempiodiche nel terzo capitolo, intitolato ‘Il fumo’, tratta proprio di questa forma di dipendenza che questi distributori vorrebbero schernire e quasi sfidare, sostituendola con quella, simbolica, della cultura.