Buon Halloween 2019: le frasi da dedicare a Halloween

Buon Halloween 2019: frasi e aforismi sulla notte delle streghe

Questo è Halloween, grida insieme a noi, fate largo a chi è speciale più di voi!

Buon Halloween! Mi raccomando: non ti serve perdere tempo per la maschera… basta un’aggiustata ai capelli e via!

È Halloween: quale momento migliore per tirare fuori tutti i nostri scheletri dall’armadio?

Una strega dice al suo amico scheletro: ‘Che bello, oggi è la nostra festa!’. Lo scheletro: ‘Non sto più nella pelle!

Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle ( Voltaire )

) Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo ( Shakespeare )

) La vigilia d’Ognissanti han paura tutti quanti: è la notte delle streghe!

Ho saputo che per Halloween darai una festa in onore delle streghe…ti dobbiamo portare un regalo? Auguri!

Tremate, tremate, le streghe son tornate! Cantan, ridono, sghignazzano, e intorno ad un baobab ti fan baubao!!!

Buon Halloween! C’è da dire che fra tutte le streghe sei la migliore

Halloween è il solo giorno dell’anno in cui ti puoi permettere di essere veramente te stesso. W i MOSTRI!!!

Streghe, fantasmi e vampiri terranno svegli persino i ghiri. Forza corri a prender il travestimento che ti aspetta un gran divertimento: dolci e caramelle e tante marachelle!

Un attimo… mi preparo. Non tutti hanno la fortuna di essere sempre pronte come te. Buon Halloween.

Halloween risveglia i morti, anche quelli più nascosti. A casa ti senti sicuro? Guarda sotto il letto e dormi in eterno

Dolcetto o scherzetto? Mmm, solo uno scherzo… dimenticavo che sei a dieta!

Chi è da lontano che cammina col cestino? Una strega, un nano o un assassino?

Se ad Halloween vuoi terrorizzare qualcuno, chiamalo e digli: “Devo parlarti”

Se la paura ti fa impazzire ad Halloween ti devi divertire!

Svegli zombi e vampiri in una notte di terrore: per la strada stai attento a portafogli, collo e cuore

Guarda che Halloween è finito, te la puoi togliere la maschera!

