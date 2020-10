Covid, coprifuoco e chiusure: cosa stanno decidendo le Regioni

Coprifuoco da Covid in Lombardia

La Regione Campania verso il coprifuoco come la Lombardia

Nuova ordinanza anche in Liguria

Piemonte: dad e chiusura centri commerciali

Toscana: invito a non uscire la sera

In Calabria aumentano le zone rosse

No al coprifuoco in Veneto

Nessun coprifuoco nel Lazio

Anche l'Emilia-Romagna senza coprifuoco

In queste difficili settimane,, molte regioni in cuistanno emanando provvedimenti ancora più stringenti. Tra le varie misure che sono state introdotte in queste oreè quello che maggiormente potrebbe scongiurare ciò che non vorrebbe attuare Conte:Scopriamo quindi come stanno agendo le singole regioni.Come riportato da ‘Repubblica.it’ è stata emanata poche ore fa l'ordinanza che prevede ilSaranno consentiti gli spostamenti per motivi lavorativi o dovuti a situazioni di necessità o urgenza, o per motivi di salute. Tali spostamenti dovranno esserePer chi non rispetterà il coprifuoco, al momento validosono previsteMisura, dove il presidente De Luca. E quindi, come riportato dal Fattoquotidiano.it “Il blocco di tutte le attività e della mobilità alle 23.00 da questo fine settimana in poi”. Ma la Regione Campania non si ferma al solo coprifuoco, infattiche saranno comprese nell’ordinanza, attesa nelle prossime ore e attualmente allo studio delle autorità competenti,“la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati – previa autocertificazione – da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali”.Se per Lombardia e Campania si parla di, non è così, o non ancora, nelle altre regioni. Tuttavia. Non un coprifuoco regionale maQuesto quanto emerge, che, come riportato da Rainews , ha dichiarato: "Dalle 21.0 alle 6.00 del mattino il centro storico e i quartieri di Sampierdarena e Certosa saranno chiusi al pubblico, si potrà cioè circolare soltanto se si va in uno specifico esercizio commerciale, un ristorante o un bar, oppure a casa propria."Altra strategia quella adottata dalla Regione, che prevede ulteriori restrizioni:. Queste le novità delle due ordinanze,, firmate ieri sera, come riportato proprio, dal presidente della Regione, Alberto, al termine di una lunga giornata di confronto con le Prefetture, i sindaci, i presidenti di Provincia, il mondo della scuola e le organizzazioni di categoria. Si partirà dunqueper una quota non inferiore al 50%, nelle classi della secondaria di secondo grado, mentre. Inoltreda parte della sindaca Chiara Appendino,In Toscana: “Oggi abbiamo tenuto il Comitato metropolitano con la Prefetta e i 42 sindaci della Metrocittà di Firenze. Abbiamo stabilito i criteri, condivideremo con Asl e prefettura gli interventi, domani avremo il Cosp e porterò una lista di aree dove poter vietare la sosta delle persone per evitare gli assembramenti: saranno aree nel centro storico, anche molto famose, tipiche della movida, come piazza della Repubblica, piazza Strozzi e S.Ambrogio. Ci sarà divieto di stazionamento”. Dunquema. Ha poi aggiunto parlato di, come riportato dalla Nazione.it sottolineando che: “Nelle scuole abbiamo trovato un accordo con la Fondazione Cr Firenze e direzione sanità della Regione Toscana per applicare test salivari a tutti i 33mila ragazzi e studenti della città di Firenze, dalla scuola materna fino alla media”.Notizie diverse arrivano invece dalle Regione Calabria,per la prevenzione dell’emergenza da Covid-19, come riportato dall'agenzia Dire.it . Infatti, dal 16 ottobre ad oggi i provvedimenti di contenimento del virus riguardano i Comuni di:, individuate come zone rosse da tenere sotto“Oggi in Veneto all'orizzonte non c'è nessun pensiero di lockdown o di coprifuoco”, queste le parole riportate dal Messaggero.it , Manuela Lanzarin. Anche secondo il Presidente della Regione,Nonostante ciò sono stati definitiper la gestione dell'emergenza Covid nelle terapie intensive, in base alle quali la giunta regionale dovrà rimodulare l'attività dei propri ospedali:per contrastare il virus illustrato ieri proprio dal presidente Zaia assieme ai tecnici di Azienda Zero.All’interno della giunta regionale del Lazio: infatti se Alessio D'Amato, l'assessore alla Salute della Regione Lazio,a frenare è proprio il Presidente della Regione,questo quanto riportato dal Messaggero.it . Dunque anche nella Regione Lazio, come in Veneto,Non ci sarà il coprifuoco: questo quando annunciato, che ha ribadito che, la Regione. Inoltre, proprio da ieriper ricercare anticorpi al coronavirus per i ragazzi fino ai 18 anni e le loro famiglie ma anche per tutti gli studenti universitari. Dunque