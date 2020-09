Coronavirus: tutte le regole per il ritorno a scuola

Misurazione della temperatura

Mezzi pubblici

Mascherina in aula

Nuovi banchi

Ricreazione e bagni

All'uscita

Alunno positivo

Quello che sta per iniziare sarà unmolto particolare. A causa infatti dell’emergenza Covid sono tante lee personale scolastico atte ad evitare contagi. Nonostante se ne parli ormai da settimane, in molti ancora hannoQuando e dove indossare la mascherina? La ricreazione si potrà fare? E se i banchi non sono a distanza di sicurezza? Sono solo alcuni dei quesiti a cui noi di Skuola.net abbiamo deciso di rispondere in questo articolo. Una volta letto, tutto sarà più chiaro!Guarda anche:Lasi misurerà a casa, anche se alcune scuole hanno previsto controlli a campione all'ingresso. Se èe chiama il medico di famiglia per una valutazione.La, sui bus inotre dovrà esser presente il dispenser per l'igienizzazione delle mani e bisognerà provvedere al ricambio dell’aria. Ovviamentee mantenere la distanza di un metro, nel limite del possibile, sarà obbligatorio.La, seduti al banco, si può sì togliere ma solo se c'è l’ormai noto metro di distanza. Occorre poiall’interno della scuola. Il Governo ha chiarito che ogni giorno sarannoscuole.verranno forniti da 11 aziende, 7 italiane e 4 straniere. I primi sono già arrivati in alcune scuole.tutti gli istituti che ne hanno fatto richiesta dovrebbero riceverli, la priorità verrà data a quelli che si trovano in zone dove il contagio è maggiore. In totale sono quasi 2,5 milioni i banchi richiesti: sia classici che innovativi (munit di rotelle)Essendo gli assembramenti vietati, occorrerà rispettare le misure di sicurezza e ilOgni istituto deciderà le modalità di svolgimento dell’intervallo, non è escluso che si dovràAnche nei serivi igienici e nel tragitto per raghgiugnerli bisognerà rispettare il distanziamento sociale.Al suono della campanella non si potrà uscire subito, ma prima di farlo bisogneràe attendere le indicazioni degli insegnanti per uscire a gruppi di 4-5 persone alla volta. Si dovrà inoltrecome cortili e androni.Se si sospetta che un alunno sia positivo, secondo le linee guida del Ministero dell’Istruzione deve esseree assisstito da un adulto munito di mascherina chirurgica. Immediatamente vengono avvertiti i genitori che, una volta riportato a casa il figlio, devonoSe il test è positivo bisognerà individuare i contatti e valutare le misure più appropriate da adottare.