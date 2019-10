Le rockstar di Skuola.net

Vincitori Concorso Appunti settembre 2019

Ormai la scuola è ricominciata da un po', ma tutti si ricordano perfettamente quale trauma sia stato lasciare l'ombrellone e la sdraio per tornare a sedersi tra i banchi di scuola. E di sicuro sarebbe stato ben più traumatico il rientro se accanto a te non ci fossimo stati noi di Skuola.net con tutto il necessario per superare i primi giorni. Ma la tua gratitudine deve andare soprattutto alla nostra community, tanti studenti come te che ogni giorno salvano giovani alunni dai brutti voti grazie ai loro appunti.Con tanta forza di volontà, ogni giorno impiegano il loro tempo perper aiutarti a non affondare tra i libri.Ed è a loro che è dedicato questo articolo, o meglio, è dedicato a chi, tra queste vere e proprie rockstar del sito, ha accumulato più punti sul nostro sito e quindi si è meritato unOrmai da diversi anni, su Skuola.net si tiene questo concorso volto a premiare tutti gli studenti che giornalmente condividono con voi utenti. Per ringraziarli per l’ottimo lavoro svolto, abbiamo deciso di premiare ogni mese i tre utenti con il. Tanti i premi che si possono vincere: dalle ricariche telefoniche (Tim, Vodafone, Wind e 3) con importi da 25 a 100 euro, a buoni regalo da spendere su Amazon, Zalando e H&M. Se questi premi ti stuzzicano, cosa aspetti? Partecipa anche tu al concorso appunti di Skuola.net!Ecco i vincitori di settembre 2019! antore91 con 1910 punti; Elo1218 con 1430 punti; Agataventu con 1400 punti.Ma non ci sono solo loro che ci aiutano a mantenere l’ambiente del sito educativo e dinamico, ma molti altri utenti che non con gli appunti, ma commentando e dando consigli sono sempre parte integrante della Community. Per loro abbiamo scelto il titolo di, delle vere e proprie star del nostro sito insomma! Se vuoi diventare uno di loro, ti basterà aiutare chi si trova in difficoltà.Ecco ipiù attivi del mese di settembre: antore91 con 2232 punti; Elo1218 con 1456 punti; Agataventu con 1423 punti.Un'altra novità è l'Oscar che Skuola.net dà come premio agli utenti più attivi all'interno di tutto il nostro Forum. Anche loro, infatti, meritano un riconoscimento per aver salvato tanti studenti dalla bocciatura!Ecco chi ha conquistato questo ambito premio a settembre:Impossibile poi, non dire grazie ai nostri preziosissimi collaboratori che quotidianamente dedicano parte del loro tempo ad aiutare gli studenti in difficoltà: