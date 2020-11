I tenaci combattenti di Skuola.net

Il concorso appunti

Tantissimi sono gli utenti che aiutano il nostro sitoad essere sempre dinamico e ricco die tanto altro. Con la loro tenacia e forza di volontà questi bravissimi utenti si mettono a disposizione di altri studenti che sono in difficoltà nell’affrontare interrogazioni scolastiche e compiti in classe durante tutto l’anno scolastico.Come fanno a mandarci tutti questi appunti? Facile, con la loro costanza e con il loro buon cuore si mettono d’impegno e tutti i giorni inviano. In un periodo di difficoltà come quello attuale in cui molti studenti si trovano ad avere a che fare con la didattica a distanza, milioni di studenti di tutta Italia si affidano a noi consultando i nostri appunti! Per ringraziare queste persone per il loro impegno abbiamo deciso quindi di dedicargli questo articolo! Non attendere quindi tanto tempo e consulta il nostro articolo per scoprire chi ha vinto nel mese di ottobre 2020!Molti di voi sicuramente conosceranno il, infatti questo importante contest si tiene una volta al mese e regala tantissimi e preziosissimi premi! Vengono premiati i primi tre classificati del concorso appunti: sono coloro che mandano tantissimi. All’inizio di ogni mese si genera una classifica che premia i primi tre classificati al contest del Concorso Appunti. I vincitori si aggiudicano bellissimi premi, come per esempio le ricariche telefoniche (Tim, Vodafone, Wind e 3) che vanno dai 25 euro ai 100 euro e tantissimi buoni, come ad esempio Amazon, Zara, ecc... quindi cosa stai aspettando, vuoi vincere? Inviaci i tuoi appunti, scrivili al meglio e poi prova anche tu a partecipare come fanno tantissimi studenti italiani al Concorso Appunti di! Vedi in nostra compagnia chi ha vinto nel mese di ottobre 2020! Reichstadt1946 con 1250 punti. alessandro_gras con 1250 punti. Begna con 1250 punti.Non si vogliono però premiare solo i vincitori del Concorso appunti, infatti questo articolo è rivolto anche a tutti gli utenti che nel corso del mese di ottobre con il loro impegno hanno fornito delle risposte e preziosissimi consigli sui thread del nostro Forum ! Qindi cogliamo l’occasione per dare loro il titolo onorario di, soprattutto perché si prodigano per aiutare chi come loro è in difficoltà! Non perdere quindi altro tempo, hai la possibilità di aiutare tutti gli studenti italiani in difficoltà. Per poter divenire uno dei VIP delladovrai semplicemente accumulare tantissimi punti nel corso del mese, riportando tantissimi commenti! Più commenti farai, più avrai la possibilità di essere uno deiEcco chi sono quelli di ottobre! Reichstadt1946 con 1656 punti. alessandro_gras con 1259 punti. Begna con 1253 punti.Vogliamo anche ringraziare poi gli utenti più attivi del nostrograzie ai loro interventi nei topic. In questo modo diamo loro un importante riconoscimento, ovvero gli insigniamo degli. Ringraziamo anche loro perché aiutano tutti i giorni tantissimi studenti e studentesse italiani! Ecco chi ha vinto questo importante premio nel mese di ottobre:Alla fine poi vorremo fare un grande ringraziamento ai nostri tutor che aiutano con grande forza di volontà i nostri utenti tutti i giorni: