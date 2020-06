Gli incredibili personaggi di Skuola.net

Il concorso appunti

Primi classificati pari merito

Secondo classificato

I Vip di maggio

Primo classificato

Secondo classificato

Terzo classificato

Gli Oscar di Skuola.net

Ringraziamento ai Tutor dello staff

Infine ringraziamo i moderatori

Su Skuola.net ogni giorno ci sono delle persone incredibili che con la loro grande volontà e la loro forza d’animo aiutano tutti gli utenti e studenti d’Italia inviando le loro preziosecon l’intento di aiutarli nei loro compiti in classe e nelle loro interrogazioni, in modo tale da fargli ottenere voti brillanti.Queste persone incredibili danno quindi una grande mano a milioni di studenti di tutta Italia grazie al loro operato, facendo superare loro le difficoltà a scuola! Questo operato noi dilo vogliamo premiare nel migliore dei modi, dedicando loro questo importante articolo! Non aspettare dunque tanto tempo e scopri nel nostro articolo chi sono i vincitori del mese di maggio 2020!Da tantissimo tempo infatti all’interno del nostro sito si tiene un importante contest mensile a premi che è conosciuto con il nome di. Sono innumerevoli gli utenti che decidono di parteciparvi inviando le loro. I concorrenti del concorso si danno battaglia tra di loro e solo i primi tre classificati avranno modo di vincere premi superlativi, come ad esempio i buoni Zalando, Amazon, Sephora, ricariche Tim, Vodafone, Wind per un importo che va dai 25 ai 100 euro. Se dunque sei interessato, puoi partecipare anche tu al. Nel frattempo guarda con noi i vincitori di maggio 2020: Andrea301AG con 1750 punti. paoletz00 con 1720 punti.ATTENZIONE:Pensavate che i nostri ringraziamenti fossero finiti qui? Assolutamente no, infatti noi di Skuola.net ci teniamo anche a ringraziare tutti quegli utenti incredibili e preziosi che tutti i giorni costantemente arricchiscono il nostro sito con numerosi interventi e consigli utili per gliche sono in difficoltà durante l’anno scolastico. Il loro grande cuore e la loro generosità vogliamo riconoscerli mediante questo nostro articolo, in quanto aiutano continuamente con i loro grandi consigli sul nostro Forum nell'arco di tutto il mese di maggio! Il titolo che gli abbiamo riservato è quello di. Un grandissimo ringraziamento ed omaggio va a loro che hanno salvato la vita di numerosi studenti durante tutto l’anno scolastico! Non perdere nemmeno tu altro tempo e raggiungi anche tu un buon punteggio dando una mano con i tuoi consigli sul nostro! Il tuo prezioso aiuto sarà rincompensato con un grande omaggio che è quello di essere riconosciuto come uno deiEcco chi sono quelli di maggio! ShattereDreams con 3252 punti. danyper con 2849 punti. Andrea301AG con 1771 punti.Infine ci teniamo anche a ringraziare coloro che sono glie che grazie al loro grande operato hanno dato una mano a tantissimi studenti italiani in crisi e in difficoltà per compiti in classe e interrogazioni! Con i loro interventi nel nostroriescono a chiarire numerosi “dubbi scolastici” ai nostri utenti in difficoltà. E’ proprio a loro che noi di Skuola.net abbiamo deciso di rendere omaggio con questo articolo, per premiarli per il lavoro svolto per aiutare la nostra Community! Ecco qui quali sono i nomi di coloro che hanno ottenuto questo importante riconoscimento nello scorso mese di maggio: ShattereDreams con 3252 punti.Ci teniamo infine a ringraziare tantissimo anche i nostri collaboratori che tutti i giorni danno una mano agli utenti del sito: