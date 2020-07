I soccorritori estivi di Skuola.net

Vincitori Concorso Appunti giugno 2020

Primo classificato:

Secondi classificati pari merito:

I Vincitori Classifica Community Giugno 2020

Primo classificato:

Secondo classificato:

Terzo classificato:

Gli Oscar di Skuola.net

Ringraziamento ai Tutor dello staff

Infine ringraziamo i moderatori

La scuola è ormai finita da oltre un mese, ma anche d'estate ci sono dei soccorritori che come i bagnini nelle spiagge corrono in aiuto di milioni di studenti italiani conche sono indispensabili per fare i loro compiti delle vacanze. Anche noi di Skuola.net abbiamo nel nostro portaleche coraggiosamente tutti i giorni, inviando tantissimi contenuti utili, sono fondamentali per la sopravvivenza di milioni di utenti che devono studiare durante l'estate.Grazie a loro tantissimi studenti italiani possono cercare anche di prepararsi al meglio per migliorare le loro prestazioni scolastiche e per cercare magari di recuperare qualche debito estivo. E' grazie al loro contributo che infatti probabilmente sei riuscito a, lasciando stupefatti sia i tuoi professori che i tuoi compagni di classe!I loro appunti, che trovi sul sito di, spesso sono un salvavita per milioni di utenti e grazie allesei riuscito a migliorare anche nelle materie per te più ostiche. Questisono studenti come voi che, con grande coraggio e tanta volontà, inviano tutti i giorniche vi servono per non fare figuracce durante l'anno scolastico! Questo articolo dunque è dedicato a questi fantastici salvatori che hanno accumulato tantissimi punti sul nostro sito e che quindi si sono guadagnati a fatica anche deiCome si sa sul nostro sito da oltre un decennio viene portato avanti un contest a premi che prende il nome di: questo serve per premiare coloro che tutti i giorni con grande forza di volontà mandano tantissimisu. I partecipanti "lottano" tra di loro inviando vari contenuti e, grazie a un punteggio mensile accumulato, i primi tre classificati possono vincere: dalle ricariche telefoniche (Tim, Vodafone, Wind e 3) con importi che vanno dai 25 ai 100 euro, a buoni regalo che possono essere spesi su Amazon, Zalando e H&M. Se sei interessato a questi ricchi premio, cosa stai attendendo? Partecipa e vinci anche tu nelEcco i vincitori di giugno 2020! Begna con 1520 punti; INGEGNERE110ELODE con 1300 punti;Ovviamente ci sono anche degli altri preziosi utenti che aiutano tantissimo lae sono coloro che aiutano gli utenti in difficoltà nell'ambito delle richieste di compiti del nostro Forum e dando comunque aiuti e consigli in tutto il sito.Per loro abbiamo scelto il celebre titolo di, in quanto sono delle vere e proprie celebrità del nostro sito! Se ti va di diventare come i nostri vip, ti basterà aiutare gli utenti che si trovano in difficoltà.Ecco chi sono ipiù attivi del mese di giugno: Begna con 1526 punti; Reichstadt1946 con 1364 punti; vale1411 con 1314 punti.Ecco un altro importante riconoscimento che viene dato: l'Oscar di Skuola.net per gli utenti più attivi che danno una mano sul nostro. Questi utenti hanno salvato la vita di migliaia di studenti che sono riusciti quindi ad evitare la bocciatura!Ecco chi ha conquistato questo prestigioso premio a giugno:Infine ci teniamo a ringraziare tutti i tutor del nostro Staff che tutti i giorni danno una mano agli studenti in difficoltà:Un ringraziamento va anche ai nostri moderatori dello Staff: