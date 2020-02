Gli Amorini di San Valentino

Vincitori Concorso Appunti gennaio 2020

Primo classificato pari merito:

I Vincitori Classifica Community gennaio 2020

Primo classificato:

Secondo classificato:

Terzo classificato:

Gli Oscar di Skuola.net

Ringraziamento ai Tutor dello staff

Infine ringraziamo i moderatori

E anche quest’annoè arrivato e nel nostro sito c’è chi continua a darci tanto affetto mandando tantissimi. Ebbene si anche skuola.net ha i suoi Amorini di San Valentino che continuano a infondere tantissimo amore nei nostri confronti inviandoci ogni giorno tantissimi nuovissimi e originali contenuti che servono per dare una mano a tutti gli altri studenti d’Italia per permettere loro di superare brillantemente i loro compiti in classe, le loro versioni scolastiche e le temutissime interrogazioni! Grazie ai nostri utenti fidatissimi possiamo avere ogni giorno tantissimi documenti e contenuti scolastici preziosissimi che sono utili per migliorare la tua situazione a scuola.Grazie al loro contributo possono rendere brillante il tuo, facendoti fare una bellissima figura con i tuoi compagni di classe e i tuoi professori.I loro appunti, tesine e versioni che trovi in abbondanza sul sito diti hanno sicuramente permesso di prendere degli ottimi voti scolastici e ti hanno permesso di tradurre benissimo le tue! Loro sono i nostri eroi silenziosi che si impegnano tutti i giorni proprio come voi studenti per caricare i loro elaborati scolastici e lo fanno con tanta forza di volontà per salvare il vostro anno scolastico! Proprio a loro è riservato questo articolo, per premiarli soprattutto per l’impegno che hanno mostrato nell’arco di tutto il mese il loro affetto nei nostri confronti. Hanno accumulato tanti punti e dunque è per questo motivo che si meritano un belDa tantissimi anni ormai abbiamo sul nostro sito questo concorso mensile che si chiamache è volto a premiare tutti gli studenti che quotidianamente condividono nel nostro sito con voi studenti tantissime. Il ringraziamento che vogliamo riservare loro è importantissimo per noi, pertanto abbiamo deciso di premiare mese per mese i tre utenti che hanno ottenutodistinguendosi da tutti gli altri. I premi che si possono vincere sono i seguenti: ricariche telefoniche (Tim, Vodafone, Wind e 3) comprese tra i 25 e i 100 euro, a buoni regalo da spendere su. Se sei interessato ad ottenere questi ricchi e preziosi premi, non aspettare altro tempo! Partecipa anche tu al nostro contest mensile!Ecco i vincitori di gennaio 2020!Questo mese i nostri tre vincitori si sono dati da fare al meglio e hanno ottenuto tutti e tre il medesimo punteggio, pertanto verranno premiati tutti e tre con buoni corrispondenti al valore di 100 euro! stefanolivieri con 1900 punti; antore91 con 1900 punti; Andrea301AG con 1900 punti.Ma non sono loro ci aiutano con tutto il loro affetto nell’arricchimento costante del sito con contenuti educativi, ma ci sono anche molti altri utenti che con i loro preziosissimi aiuti nel nostro Forum ci permettono di mantenere lasempre attiva, educativa e dinamica. Quindi a loro va il nostro caloroso ringraziamento, dunque abbiamo deciso di dargli il titolo di, perché sono delle vere e proprie icone del nostro sito insomma! Se ti va di diventare uno di loro, ti basterà fare commenti utili nel forum e dare consigli a chi come voi è in difficoltà nello studio.Ecco ipiù attivi del mese di gennaio: antore91 con 2381 punti; stefanolivieri con 1930 punti; Andrea301AG con 1916 punti.Un’altra importantissima novità è senz’altroche serve per celebrare gli utenti più attivi all’interno del nostro. A loro vanno i più calorosi ringraziamenti per tutto quello che fanno con i loro fantastici consigli e aiuti.Ecco chi ha conquistato questo ambito premio a gennaio:Impossibile poi, non dire grazie ai nostri preziosissimi collaboratori che quotidianamente dedicano parte del loro tempo ad aiutare gli studenti in difficoltà: