I grandi e valorosi guerrieri di Skuola.net

Tutti i giorni su Skuola.net ci sono dei grandi guerrieri che con il loro coraggio e le loro grandi virtù aiutano tantissimi studenti provenienti da tutta l'Italia nel cercare di prendere voti brillanti nelle loroche si tengono nel corso dell'anno scolastico. In che modo questi grandi combattenti aiutano gli studenti di tutta Italia? Semplice: mandano tantissimie così facendo danno una grande mano a tantissimi utenti in grande difficoltà! Queste virtù noi le vogliamo premiare dedicando loro un articolo che sia una sorta di vero e proprio encomio per il loro grande operato! Non attendere tanto tempo, preparati dunque a leggere il nostro articolo che serve per premiare i vincitori del mese di aprile 2020!Da tantissimi anni, come sappiamo il nostro sito porta avanti un contest mensile a premi noto a tutti anche comeA partire dall'inizio del mese infatti sono tanti gli utenti che decidono di partecipare a questo concorso, inviando numerosi. Inoltre come si sa coloro che si piazzano nelle prime tre posizioni, alla fine del mese, possono anche vincere meravigliosi premi come per esempio le ricariche telefoniche delle varie telefonie mobili che sono: Tim, Vodafone, Wind e 3 per un importo che si aggira dai 25 fino ai 100 euro e vari buoni, come ad esempio Amazon, Zalando, Ticket One, Sephora, ecc... Quindi se hai interesse a vincere questi preziosi premi, non attendere tanto e inizia ad inviare i tuoi appunti, le tue tesine e le tue versioni scolastiche, partecipando valorosamente al nostro. Intanto guarda con noi i vincitori di aprile 2020: paoletz00 con 2590 punti. Andrea301AG con 2500 punti. Reichstadt1946 con 2490 punti.Ovviamente i nostri ringraziamenti non finiscono qua, infatti oltre a questi preziosi guerrieri, ne abbiamo altri che tutti i giorni con il loro coraggio e la loro costanza contribuiscono ad arricchire il nostro sito con tantissimi interventi e consigli utili per gli studenti e per gli utenti italiani diche sono in difficoltà! La loro generosità e il loro valore lo vogliamo premiare perché hanno dispensato tantissimi consigli anche sul nostro Forum nell'arco di tutto il mese di aprile! A loro abbiamo deciso di dedicare un titolo ambitissimo, ovvero quello di. Ci teniamo tantissimo a ringraziarli perché quotidianamente aiutano tantissimi ragazzi! Quindi non aspettare tanto tempo e anche tu ottieni un bel punteggio, aiutando con i tuoi interventi i nostri utenti nel nostro! Se darai tanti consigli e aiuti, potrai ottenere tanti punti e essere omaggiato come uno deiEcco chi sono quelli di aprile! paoletz00 con 2784 punti. Reichstadt1946 con 2592 punti. Andrea301AG con 2517 punti.Alla fine invece vogliamo premiare quelli che sono gliche con i loro interventi nel nostrohanno dato una grande mano a tantissimi studenti in difficoltà. A loro quindi noi di Skuola.net dedichiamo questo articolo per celebrarli in seguito a tutto quello che fanno per aiutare la nostra Community! Ecco qui quali sono i nomi di coloro che hanno ottenuto questo importante riconoscimento nel mese di aprile:Ci teniamo infine a ringraziare con grande affetto i nostri collaboratori che tutti i giorni danno una mano agli utenti del nostro sito: