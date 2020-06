Maturità 2020, come funziona il protocollo di sicurezza: risponde l’esperto. Live Skuola Tv 10 giugno ore 15.30

Maturità 2020, dalla mascherina all’igienizzante come affrontare l’esame in tutta sicurezza

Come svolgere la maturità senza rischi? Scoprilo in diretta!

Lasarà certamente “storica” per le particolari condizioni in cui si svolgerà. Lo sanno bene i maturandi che dal prossimo 17 giugno dovranno affrontare l’unica prova prevista per quest’anno:. Dopo settimane turbolente, ilha deciso che la prova sarà sostenuta in presenza.Le scuole quindi, dopo mesi di chiusura a causa dell’, riapriranno. Per permettere che gli esami si svolgano senza rischi per la salute, si dovranno tuttavia seguire alla lettera le indicazioni contenute nel documento sulla sicurezza stilato dal, che spiega quali comportamenti bisogna adottare e quali invece evitare. Non tutti però tra dirigenti, docenti e studenti, nonché le famiglie, hanno ancora del tutto le idee chiare sulle prassi da rispettare. Per questo noi di Skuola.net abbiamo deciso di dedicare un’intera puntata della Skuola Tv , in programma il, proprio ale per farlo abbiamo inviato, esperto e consulente in sicurezza della scuola. Sarà lui, grazie alla sua ventennale esperienza e alle sue conoscenze approfondite, a fornire tantiDallatra commissari e studente, che non deve essere inferiore ai, alla presenza dia scuola, senza dimenticare la necessità di creare. E ancora l’obbligo di, che potrà essere abbassata dai ragazzi durante la loro esposizione a patto che vengano rispettati i due metri di distanza dalla commissione. Sono solo alcune dellecontenute nel, che dovranno essere adottate durante la Maturità 2020. A spiegare i punti fondamentali e togliere qualsiasi dubbio agli insegnanti, ai dirigenti, ai ragazzi, ma anche alle loro famiglie, sarà. Tema di cui si occupa dal 1998 diventando così un punto di riferimento a livello nazionale. Insieme al nostro ospite, esamineremo ogni punto del protocollo di sicurezza e capiremo quali sono gli obblighi di studenti, prof e dirigenti scolastici.In studio, ad, ci sarà, co-founder e Direttore di Skuola.net. Sarà lui, da sempre vicino agli studenti e alle loro esigenze, a farsi da portavoce di tutti i maturandi, ma anche delle famiglie, dei docenti e dei dirigenti. Come sempre, durante la live, saranno lette: per partecipare, basterà commentare la diretta che verrà trasmessa nella sezione Skuola Tv del sito e sui canali social di Skuola.net. L’appuntamento per scoprire come vivere in sicurezza la Maturità 2020 è per il: non perderlo!