Le Roman de Renart - sintesi

Les fables de l’antiquité, auxquelles se sont unis des contes populaires, des contes d’auteurs inconnus et des contes orientaux rapportés par les croisés, ont été la sources de plusieurs recueils de fables, appelés Ysopets, du nom d‘ Esope.Puis, de toute cette matière, est né le Roman de Renart, œuvre immense, formée de nombreux poèmes, dus à plusieurs auteurs, dont chacun raconte des épisodes détachés. Ce roman représente une société d’animaux organisée et réglée; chaque animal a son nom : le renard s’appelle Renart (avant ce roman le nom commun de cet animal était « goupil », ensuite, après le succès du roman, le nom commun est devenu « renard », ce qui existe encore de nos jours) et le loup Ysengrin, ce sont les personnages principaux. Puis, il y a une foule de personnages secondaires : le lion, Noble, l’ours, Bruno, le coq, Chateclerc, les poules, Noire, Rousse, Pointe, le chat, Tibert, le limaçon, Tardif, etc. Tous ces personnages parlent, agissent, combattent comme les hommes, et surtout comme les chevaliers des chansons de geste.Cette immense compilation comprend plus de 100.0000 vers : les différents poèmes qui la composent sont appelés « branches ».Le Roman de Renart exprime les sentiments et les aspirations de la bourgeoisie de l’époque. En effet, l’esprit de ce poème est la revanche des faibles contre les puissants : les faibles n’ont ni pouvoir, ni privilèges, comme les nobles, mais ils ont la ruse, l’industrie, le travail et il triomphent grâce à leur force. Le Roman de Renart exalte la « renardie », c’est-à-dire la ruse, sous toutes ses formes : Renart trompe les animaux plus fort que lui, mais il est trompé par les animaux les plus faibles. C’est une satire de la société féodale, doublée d’une parodie des chansons de geste.