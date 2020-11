Servizio Civile, orientati al lavoro e inizia a guadagnare: scopri tutti i progetti

Servizio Civile Universale: il ciclo di webinar per il futuro dei giovani

martedì 1° dicembre 2020

martedì 12 gennaio 2021

martedì 26 gennaio 2021

martedì 9 febbraio 2021

martedì 23 febbraio 2021

Servizio Civile Universale: gli ambiti dei programmi 2020-2021

SALUTE. Salu-TIAMO: progetti per la salute e il benessere per minori e giovani con disabilità psico-fisica, anziani, persone tossicodipendenti o malati di AIDS.

COESIONE SOCIALE. AttiviAMOci: opportunità per aiutare minori e giovani in condizioni di esclusione sociale, adulti e terza età in condizioni di disagio, migranti.

INCLUSIONE. Agire per includere: progetti che coinvolgono gli stranieri sia minori non accompagnati sia adulti, soggetti con disabilità, minori e giovani.

EDUCAZIONE-CULTURA: progetti destinati ai bambini degli asili nido e scuole per l’infanzia, agli adolescenti nei centri di formazione professionale e nelle scuole, ai giovani e agli adulti interessati a valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio piemontese.

Servizio Civile Universale: le figure richieste e chi può partecipare

È sempre più vicina la pubblicazione delprogetto che mette al centro i giovani, risorsa indispensabile e vitale per il progresso culturale, sociale ed economico del nostro Paese. Per aiutare a scegliere il progetto più adatto tra quelli proposti,- di cui Capofila ècon 36 enti partner, 152 sedi complessive in 7 regioni: Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte e Umbria -con un focus suiSe anche tu sei interessato ale vorresti saperne di più sul programma e sui suoi vantaggi, non ti resta che partecipare. Vediamo insieme di cosa trattano e come aderire.Con l’obiettivo di promuovere i valori fondativi della Repubblica italiana e di incoraggiare i giovani verso, ilè una vera e propria occasione per crescere confrontandosi con. I volontari avranno poi la possibilità di usufruire di un periodo di tutoraggio per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, ottenere un, avere una valutazione nei concorsi pubblici e sarà loro riconosciuta l’esperienza ai fini del trattamento previdenziale., in modalità videoconferenza, presentae illustra i vantaggi - formativi ed economici – per chi deciderà di impegnare un anno della propria vita in questa esperienza. Per iscriversi ai webinar è necessario compilare il questionario che trovi a questo link . Intanto, eccoNel corso degli anni molte opere sociali hanno visto la luce grazie al contributo deie molti giovani sono stati anche assunti una volta finito il programma annuale. Uno dei punti di forza del progetto, infatti, è la. I programmi del nuovo bando si muovono su quattro ambiti diversi:. Vediamoli insieme nello specifico:Ilè destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni ed è possibile svolgere questa esperienza anche durante gli studi universitari. Le figure richieste per i progetti, inoltre, sono le seguenti: segreteria, amministrazione, comunicazione, accoglienza, progettazione sociale, educatore-animatore, educatore di comunità, educatore-tutor, figure specializzate ramo sanitario, tutor lavoro, addetto marketing e addetto vendita. Come già spiegato, la partecipazione ai webinar è gratuita ma bisogna prima compilare il form questo link o scrivere aper ricevere il link di invito.