Informatici e sviluppatori, i “nerd” che vanno a ruba nel mondo del lavoro

Tutti pazzi per… gli sviluppatori: RDS a caccia di talenti

Una vera e propriaquella che si è tenuta a. Stiamo parlando del, a cui hanno partecipato sviluppatori da tutta Italia e non solo.All’evento, c’erano davvero tanti ‘nerd’ desiderosi di aggiornamenti su tutto ciò che riguarda il. Sono proprio loro, gli sviluppatori, a ‘nascondersi’ dietro qualsiasi, ed è grazie a loro lavoro, fatto di tanta dedizione, se il web è così funzionale come ci appare.Proprio per l’importanza dell’attività che svolgono, sono davvero preziosi per qualsiasi azienda che fa. A Verona non poteva quindi mancare, storica emittente radiofonica oggi diventata una, che oltre ad impiegare speaker radiofonici, conta al suo interno tanti bravi sviluppatori.Proprio con lo scopo di scovare nuovi talenti in questo settore, desiderosi di lavorare a suon di musica,. Ad aiutarli in questa mission c’eravamo anche noi di Skuola.net. Curioso di scoprire com’è andata? Non ti resta che guardare il video!