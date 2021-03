ObiettivoDivisa: le Scuole da Sottufficiali e la carriera da Maresciallo - Live con Nissolino Corsi 11 marzo ore 16.00

Scuole da Sottufficiali e carriera da Maresciallo: tutto sui concorsi e la preparazione

Alla scoperta dei bandi: Valentina Galeno Mellucci, Responsabile Nazionale AssOrienta, dopo aver fornito una panoramica sulle Forze Armate e sulle Forze di Polizia, illustrerà i concorsi da Maresciallo e spiegherà a chi sono rivolti, ma anche quali sono le principali scadenze e le prove da superare per ogni singolo bando.

Le prove psico-attitudinali: Patrizia Nissolino, fondatrice della Nissolino Corsi, non solo spiegherà le differenze tra i più comuni test psico-attitudinali, ma parlerà anche dei profili che si addicono agli aspiranti Marescialli Carabinieri. Infine darà consigli su come affrontare correttamente il panic test, una prova presente in molti bandi di concorso delle Forze Armate e Forze di Polizia.

Le prove fisiche: Quali sono le maggiori difficoltà che si possono incontrare all’inizio della preparazione fisica in vista di un concorso per entrare nelle Forze Armate e Forze di Polizia, e come superarle? Ma soprattutto quali errori non bisogna assolutamente commettere se si vogliono evitare traumi e compromettere le proprie prestazioni? A queste e altre domande risponderà Gianni Durante, Direttore Sportivo Nazionale della Nissolino Sport e docente di Educazione Fisica e Tecnico Nazionale F.I.D.A.L. nelle specialità Mezzofondo/Fondo/Marcia, nonché ex Atleta delle Fiamme Gialle nella specialità Mezzofondo.

Vita in caserma, sfatiamo i falsi miti: Valentina Galeno Mellucci spiegherà a chi sogna di indossare una divisa quali sono i più comuni provvedimenti disciplinari in cui si può incorrere in una Caserma. Non solo, con lei capiremo anche quando e per quali motivi viene inserito il camouflage militare nel programma di addestramento.

Il metodo per prepararsi al meglio ai concorsi: all’interno della live spazio anche alla testimonianza di un Maresciallo della Guardia di Finanza che ha superato il concorso grazie alla preparazione ricevuta in una delle sedi della Nissolino Corsi.

VFP1 e le carriere iniziali [18 Febbraio]

Le Accademie Militari e la carriera da Ufficiale [8 Aprile]

La carriera in Polizia [11 Maggio]

Come funzionano? Quali i requisiti che si devono possedere per poter partecipare? E come si svolge? A queste e ad altre domande risponderanno in modo chiaro e completo i nostri ospiti, tutti esperti del settore. L'appuntamento è fissato per l'11 marzo alle 16.00 in punto.